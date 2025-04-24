https://ria.ru/20250424/polzovateli-2013253805.html
Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои
Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои - РИА Новости, 24.04.2025
Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои
Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, они оставили более 3 тысяч жалоб на Downdetector, следует из данных этого сайта,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:28:00+03:00
2025-04-24T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, они оставили более 3 тысяч жалоб на Downdetector, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. "Не удалось загрузить данные. Попробуйте позже", - такие сообщении получают клиенты банка в мобильном приложении при попытке перевода денег. Так, больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Тверской области, а также Москвы. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сервиса - 40% и на сбой работы мобильного приложения - 33%.
https://ria.ru/20250422/roskomnadzor-2012654628.html
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Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои
Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения