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В Москве открылась выставка "Территория памяти и славы женского подвига"

В Москве открылась выставка "Территория памяти и славы женского подвига" - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве открылась выставка "Территория памяти и славы женского подвига"

Выставка "Территория памяти и славы женского подвига" открылась в Москве, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:07:00+03:00

2025-04-24T14:07:00+03:00

2025-04-24T14:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выставка "Территория памяти и славы женского подвига" открылась в Москве, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня мы открываем в преддверии нашего священного праздника для всех - праздника Великой Победы - мы открываем выставку, посвящённую женскому подвигу в годы Великой Отечественной войны. На этой выставке представлены истории женщин, мужественно сражавшихся в рядах Красной Армии и трудившихся в тылу, спасавших раненых бойцов в госпиталях, окружавших вниманием и заботой детей, оставшихся без родителей. Все они своим мужеством, своей волей, своим тяжелейшим трудом приближали нашу Великую Победу. И сквозь годы мы, конечно же, очень им бесконечно благодарны", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на торжественной церемонии выставки. Парламентарий подчеркнула, что в годы войны женщины вместе с мужчинами вставали на защиту Родины: участвовали в партизанском движении, служили снайперами, разведчицами, летчицами и были удостоены награды Героя Советского Союза. Она обратила внимание, что в тылу женщины так же боролись за Победу, осваивая тяжелые профессии, разгружая вагоны, трудившись у станков, обеспечивая фронт вооружением. "Основу этой выставки составили истории бабушек, прабабушек, матерей и родных и близких, которые были направлены участницами Всероссийского онлайн-марафона "Подвиг женщин Победы". Это фотографии, это рассказы, это письма - они настолько пронзительны, что, ознакомившись с ними, невозможно сдержать эмоций. Этот проект был запущен в социальной сети ВКонтакте по инициативе Совета Евразийского женского форума и Национального центра исторической памяти, фонда "Защитники Отечества", - добавила Матвиенко. Парламентарий отметила, что за очень короткое время в ходе марафона было получено несколько тысяч историй от женщин со всей России, а также от соотечественниц за рубежом. Матвиенко подчеркнула, что истории поступают до сих пор, а сам проект приобрел всенародный характер. "Я хочу поблагодарить всех женщин, кто служит сегодня в рядах нашей армии. Тех, кто вместе с мужчинами, разделяют все трудности, все лишения. И, конечно же, отдельные слова благодарности женам, матерям. Это уникальные женщины, выносливые, великодушные, мужественные. И благодаря тому, что именно они верят, надеются, знают, что Победа будет за нами, они поддеоживи своих мужей, сыновей, братьев на фронте, они делают великое дело", - заключила Матвиенко. Парламентарий поблагодарила всех организаторов выставки и поздравила с наступающим праздником Великой Победы. В свою очередь руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева подчеркнула, что память о женском подвиге соткана из конкретных судеб бабушек и матерей. "Это потрясающие истории. Это истории, которые свидетельствуют не о каких-то бытовых, каких-то очень частных сюжетах, а в них сокрыт очень важный смысл… История показывает то, что ценно. Ценно то, что неразрывно связанно с историей в каждой судьбе", - сказала Малышева. В свою очередь статс-секретарь замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева также обратила внимание на современных отечественных героинь. "Сегодня точно так же у нас присутствуют и наши герои современности… В фонде "Защитники Отечества" работают 3,8 тысячи социальных координаторов, 95% из них женщины - тысячи мам, жен участников специальной военной операции… Поэтому этой выставкой мы показываем то, что наше поколение всегда будет помнить и благодарить за подвиги наши предыдущие поколения, наших предков. Но мы сами не останемся в стороне", - сказала Цивилева.

https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009391910.html

https://sn.ria.ru/20250227/osvobozhdenie-2001891340.html

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общество, россия, москва, валентина матвиенко, елена малышева, анна цивилева, совет федерации рф