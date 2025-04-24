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Сотрудники министерств и вузов присоединились к акции "Окна Победы"

Сотрудники министерств и вузов присоединились к акции "Окна Победы" - РИА Новости, 24.04.2025

Сотрудники министерств и вузов присоединились к акции "Окна Победы"

Сотрудники федеральных министерств, музеев и вузов присоединяются к всероссийской акции "Окна Победы" от "Движения первых", сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:23:00+03:00

2025-04-24T16:23:00+03:00

2025-04-24T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники федеральных министерств, музеев и вузов присоединяются к всероссийской акции "Окна Победы" от "Движения первых", сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "В преддверии Дня Победы взрослые и дети по всей стране присоединяются к всероссийской акции Движения Первых "Окна Победы"... В акции приняли участие сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний", - говорится в сообщении. В организации напомнили, что акция направлена на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и объединение граждан вокруг общих ценностей. "Для родителей – это возможность вместе с детьми украсить символами Победы окна квартир, рассказать им о Героях своей семьи, вспомнить о подвигах тех, кто подарил нам жизнь и надежду на будущее. В прошлом году по всей России было украшено более 3 миллионов окон. Что особенно важно – к акции присоединились многие представители зарубежных стран. Это ещё раз подтверждает, важность нашей работы по сохранению исторической правды о подвиге советского солдата. Именно она помогает нам объединиться, чтобы преодолеть все попытки переписать историю нашей Победы", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Он напомнил, что в 2024 году в "Окнах Победы" приняли участие соотечественники из 24 стран, и заверил, что в этом году география акции расширится. В частности, к ней уже присоединились жители Индии. "Акция "Движения первых" "Окна Победы" - это традиция, которая из года в год напоминает нам о героизме нашего народа в борьбе с фашизмом... "Окна Победы" уже появились в российских представительствах в Беларуси, Казахстане, Китае, Индии, США. Я убеждён, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне – наш вклад в борьбу против реабилитации нацизма", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова. Кроме того, к акции присоединились министерство труда РФ, министерство транспорта РФ и Госдума. "Бессмертными подвигами Героев-транспортников озарены все битвы Великой Отечественной войны, крупнейшие оборонительные и наступательные операции. Мы всегда будем помнить тех, кто под вражескими бомбежками и обстрелами, не щадя себя, шёл, ехал, плыл, летел к Победе. Мы никогда не забудем всех, кто в военное время ежедневно совершал маленький подвиг на боевом и трудовом посту − в кабине паровоза и рубке судна, за рулём автомобиля и штурвалом самолёта, на железнодорожной станции и в морском порту, в цеху и под открытым небом, в лабораториях, на опытных стендах и полигонах. Вечная им слава и низкий поклон!", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса Романа Старовойта. Всероссийскую акцию "Окна Победы" ежегодно проводит "Движение первых". Она направлена на сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. В рамках акции в преддверие Дня Победы жители со всех регионов РФ украсят окна домов, учебных и общественных заведений наклейками, посвященными 9 мая.

https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html

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