https://ria.ru/20250424/pobeda-2013139826.html

Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы"

Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 24.04.2025

Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы"

Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции "Свет Великой Победы" - от ступеней у... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:28:00+03:00

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2025-04-24T11:39:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции "Свет Великой Победы" - от ступеней у подножия мемориала до монумента "Родина-мать зовет!", акция будет проходить 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!". "На Мамаевом кургане расширят границы показа видеоинсталляции: будет задействована территория от самого подножия мемориального комплекса до главной скульптуры. Все объекты и прилегающие к ним пространства благодаря световому художественному оформлению с использованием современных технологий получат новое визуальное решение, которое поможет еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне, почувствовать выразительность мемориала", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что монтаж оборудования для акции на Мамаевом кургане уже начался. Также акция "Свет Великой Победа" пройдет у музея-панорамы "Сталинградская битва" в центре Волгограда, здесь будут показаны полотна "Бородинская битва", "Сталинградская битва", "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", "Волочаевская битва".

https://ria.ru/20250423/osetija-2012974211.html

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общество, волгоград, волгоградская область, день победы