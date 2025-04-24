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Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы"
Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 24.04.2025
Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы"
Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции "Свет Великой Победы" - от ступеней у... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:28:00+03:00
2025-04-24T11:28:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции "Свет Великой Победы" - от ступеней у подножия мемориала до монумента "Родина-мать зовет!", акция будет проходить 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!". "На Мамаевом кургане расширят границы показа видеоинсталляции: будет задействована территория от самого подножия мемориального комплекса до главной скульптуры. Все объекты и прилегающие к ним пространства благодаря световому художественному оформлению с использованием современных технологий получат новое визуальное решение, которое поможет еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне, почувствовать выразительность мемориала", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что монтаж оборудования для акции на Мамаевом кургане уже начался. Также акция "Свет Великой Победа" пройдет у музея-панорамы "Сталинградская битва" в центре Волгограда, здесь будут показаны полотна "Бородинская битва", "Сталинградская битва", "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", "Волочаевская битва".
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общество, волгоград, волгоградская область, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Волгоградская область, День Победы
Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции "Свет Великой Победы"
Территорию Мамаева кургана целиком задействуют для акции "Свет Великой Победы"
ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции "Свет Великой Победы" - от ступеней у подножия мемориала до монумента "Родина-мать зовет!", акция будет проходить 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде
впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".
"На Мамаевом кургане расширят границы показа видеоинсталляции: будет задействована территория от самого подножия мемориального комплекса до главной скульптуры. Все объекты и прилегающие к ним пространства благодаря световому художественному оформлению с использованием современных технологий получат новое визуальное решение, которое поможет еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне, почувствовать выразительность мемориала", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что монтаж оборудования для акции на Мамаевом кургане уже начался. Также акция "Свет Великой Победа" пройдет у музея-панорамы "Сталинградская битва" в центре Волгограда, здесь будут показаны полотна "Бородинская битва", "Сталинградская битва", "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", "Волочаевская битва".