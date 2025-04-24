Прокуратура объяснила, почему мужчина получил семь лет колонии за кражу яиц
Прокуратура: срок мужчины, укравшего яйца, сложился на основе всех преступлений
Яйца. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга пояснила, почему за кражу 140 яиц из магазина ранее неоднократно судимый мужчина был осужден на 7,5 лет в колонии строгого режима, этот срок складывался по совокупности совершенных преступлений.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что с учетом позиции государственного обвинителя виновному ранее неоднократно судимому Роману Гляхштейну по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что подсудимый в 4 утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина, расположенного в д. 31, лит. б по ул. Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей.
В прокуратуре Петербурга РИА Новости пояснили, что назначенный срок лишения свободы формируется из множества обстоятельств, так как есть неоднократная судимость у обвиняемого, одна из которых не считается отбытой, поэтому окончательный срок наказания назначен по совокупности преступлений. Так, первую судимость Глехштейн получил в 2009 году за угон транспортного средства, в 2019 году - условный срок в семь лет и два месяца за незаконное производство и оборот наркотиков, в 2023 году - срок в виде 1 года лишения свободы за угон автомобиля и кражу. Также 11 марта Калининский суд Петербурга приговорил Глехштейна к двум годам лишения свободы за кражу.
"Наказание, назначенное судом по нынешнему приговору непосредственно за грабеж, составило 1,5 года лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2025 года, окончательно было назначено Глехштейну наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в прокуратуре города.
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