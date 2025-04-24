https://ria.ru/20250424/peterburg-2013265986.html

Прокуратура объяснила, почему мужчина получил семь лет колонии за кражу яиц

Прокуратура объяснила, почему мужчина получил семь лет колонии за кражу яиц - РИА Новости, 24.04.2025

Прокуратура объяснила, почему мужчина получил семь лет колонии за кражу яиц

Прокуратура Петербурга пояснила, почему за кражу 140 яиц из магазина ранее неоднократно судимый мужчина был осужден на 7,5 лет в колонии строгого режима, этот... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:28:00+03:00

2025-04-24T18:28:00+03:00

2025-04-24T18:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга пояснила, почему за кражу 140 яиц из магазина ранее неоднократно судимый мужчина был осужден на 7,5 лет в колонии строгого режима, этот срок складывался по совокупности совершенных преступлений. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что с учетом позиции государственного обвинителя виновному ранее неоднократно судимому Роману Гляхштейну по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что подсудимый в 4 утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина, расположенного в д. 31, лит. б по ул. Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей. В прокуратуре Петербурга РИА Новости пояснили, что назначенный срок лишения свободы формируется из множества обстоятельств, так как есть неоднократная судимость у обвиняемого, одна из которых не считается отбытой, поэтому окончательный срок наказания назначен по совокупности преступлений. Так, первую судимость Глехштейн получил в 2009 году за угон транспортного средства, в 2019 году - условный срок в семь лет и два месяца за незаконное производство и оборот наркотиков, в 2023 году - срок в виде 1 года лишения свободы за угон автомобиля и кражу. Также 11 марта Калининский суд Петербурга приговорил Глехштейна к двум годам лишения свободы за кражу. "Наказание, назначенное судом по нынешнему приговору непосредственно за грабеж, составило 1,5 года лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2025 года, окончательно было назначено Глехштейну наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в прокуратуре города.

https://ria.ru/20250205/koloniya-1997468458.html

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происшествия, санкт-петербург, россия