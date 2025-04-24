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В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города - РИА Новости, 24.04.2025
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16:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013241835.html
В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города
В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города - РИА Новости, 24.04.2025
В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города
Полицейскому в Санкт-Петербурге пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать местного жителя с признаками воздействия наркотиков, который прогуливался с ножами... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:57:00+03:00
2025-04-24T16:57:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фонтанка (река)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Полицейскому в Санкт-Петербурге пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать местного жителя с признаками воздействия наркотиков, который прогуливался с ножами по набережной в историческом центре, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на четверг в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о неадекватном мужчине, разгуливающем с ножами у дома на набережной реки Фонтанки. "Увидев стражей правопорядка, дебошир начал вести себя агрессивно, размахивая ножами и выкрикивая угрозы в адрес правоохранителей", – рассказали в полиции. Поскольку мужчина пытался подобраться к полицейским, один из сотрудников патрульно-постовой службы в соответствии с требованиями закона "О полиции" выстрелил вверх из табельного оружия. Дебошир попытался сбежать, но был задержан. Как установили правоохранители, возмутителем спокойствия оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Поскольку у него присутствовали явные признаки воздействия наркотиков, мужчину госпитализировали в отделение токсикологии одной из больниц Петербурга. "Материалы по факту попытки нападения на полицейских переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", – заключают в главке МВД.
https://ria.ru/20250117/skoraya-1994132931.html
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санкт-петербург
фонтанка (река)
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Кадры с жителем Петербурга, гулявшим по улице с двумя ножами в руках
Неадекватный житель Петербурга разгуливал с двумя ножами в руках, полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы его остановить. В итоге опасного дебошира удалось задержать. В главке МВД говорят, что он был под наркотиками.
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происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города

В Петербурге задержали мужчину, который гулял с 2 ножами по набережной Фонтанки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Полицейскому в Санкт-Петербурге пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать местного жителя с признаками воздействия наркотиков, который прогуливался с ножами по набережной в историческом центре, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в ночь на четверг в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о неадекватном мужчине, разгуливающем с ножами у дома на набережной реки Фонтанки.
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"Увидев стражей правопорядка, дебошир начал вести себя агрессивно, размахивая ножами и выкрикивая угрозы в адрес правоохранителей", – рассказали в полиции.
Поскольку мужчина пытался подобраться к полицейским, один из сотрудников патрульно-постовой службы в соответствии с требованиями закона "О полиции" выстрелил вверх из табельного оружия. Дебошир попытался сбежать, но был задержан.
Как установили правоохранители, возмутителем спокойствия оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Поскольку у него присутствовали явные признаки воздействия наркотиков, мужчину госпитализировали в отделение токсикологии одной из больниц Петербурга.
"Материалы по факту попытки нападения на полицейских переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", – заключают в главке МВД.
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