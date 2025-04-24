https://ria.ru/20250424/peterburg-2013241835.html

В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города

В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города - РИА Новости, 24.04.2025

В Петербурге задержали мужчину, который гулял с ножами в центре города

Полицейскому в Санкт-Петербурге пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать местного жителя с признаками воздействия наркотиков, который прогуливался с ножами... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:57:00+03:00

2025-04-24T16:57:00+03:00

2025-04-24T16:57:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

фонтанка (река)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013225088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8af7234383008703bedbc58ca4ba72d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Полицейскому в Санкт-Петербурге пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать местного жителя с признаками воздействия наркотиков, который прогуливался с ножами по набережной в историческом центре, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на четверг в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о неадекватном мужчине, разгуливающем с ножами у дома на набережной реки Фонтанки. "Увидев стражей правопорядка, дебошир начал вести себя агрессивно, размахивая ножами и выкрикивая угрозы в адрес правоохранителей", – рассказали в полиции. Поскольку мужчина пытался подобраться к полицейским, один из сотрудников патрульно-постовой службы в соответствии с требованиями закона "О полиции" выстрелил вверх из табельного оружия. Дебошир попытался сбежать, но был задержан. Как установили правоохранители, возмутителем спокойствия оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Поскольку у него присутствовали явные признаки воздействия наркотиков, мужчину госпитализировали в отделение токсикологии одной из больниц Петербурга. "Материалы по факту попытки нападения на полицейских переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", – заключают в главке МВД.

https://ria.ru/20250117/skoraya-1994132931.html

https://ria.ru/20250414/peterburg-2011124895.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с жителем Петербурга, гулявшим по улице с двумя ножами в руках Неадекватный житель Петербурга разгуливал с двумя ножами в руках, полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы его остановить. В итоге опасного дебошира удалось задержать. В главке МВД говорят, что он был под наркотиками. 2025-04-24T16:57 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), министерство внутренних дел рф (мвд россии)