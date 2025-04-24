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В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа - РИА Новости, 24.04.2025
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12:25 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013155923.html
В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа
В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа - РИА Новости, 24.04.2025
В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа
Десятилетняя девочка скончалась в Петербурге, предварительно, из-за гипертоксического течения гриппа А, до этого у нее несколько дней держалась высокая... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T12:25:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка скончалась в Петербурге, предварительно, из-за гипертоксического течения гриппа А, до этого у нее несколько дней держалась высокая температура, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. "Скорую вызвали родители 10-летней девочки, когда она внезапно перестала дышать, врачи доставили ее в больницу, а позже констатировали смерть. Предварительно, это было гипертоксическое течение гриппа А и у ребенка случилась остановка сердца", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что родители сообщили, что три дня у девочки держалась высокая температура - 39,3 градусов по Цельсию, лихорадка и насморк. Мать и отец до приезда врачей проводили самостоятельно реанимационные мероприятия и пытались спасти ребенка.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге десятилетняя девочка умерла из-за гриппа

В Петербурге 10-летняя девочка умерла, предварительно, из-за осложнений гриппа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Десятилетняя девочка скончалась в Петербурге, предварительно, из-за гипертоксического течения гриппа А, до этого у нее несколько дней держалась высокая температура, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"Скорую вызвали родители 10-летней девочки, когда она внезапно перестала дышать, врачи доставили ее в больницу, а позже констатировали смерть. Предварительно, это было гипертоксическое течение гриппа А и у ребенка случилась остановка сердца", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что родители сообщили, что три дня у девочки держалась высокая температура - 39,3 градусов по Цельсию, лихорадка и насморк. Мать и отец до приезда врачей проводили самостоятельно реанимационные мероприятия и пытались спасти ребенка.
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