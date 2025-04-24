https://ria.ru/20250424/peterburg-2013099527.html
В центре Петербурга загорелись две квартиры
В центре Петербурга загорелись две квартиры - РИА Новости, 24.04.2025
В центре Петербурга загорелись две квартиры
Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:51:00+03:00
2025-04-24T08:51:00+03:00
2025-04-24T10:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре в квартире на третьем этаже на Исполкомской улице, 5 на площади 60 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. "В двух квартирах происходило горение на общей площади 100 квадратных метров. В 08.21 пожар локализован, отказ повышенному номеру 2, работа по дополнительному номеру 1БИС", - уточняется в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 37 специалистов и 8 единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Петербурга загорелись две квартиры
Пожар в центре Петербурга охватил две квартиры на 100 квадратах