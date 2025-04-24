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В центре Петербурга загорелись две квартиры - РИА Новости, 24.04.2025
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08:51 24.04.2025 (обновлено: 10:27 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013099527.html
В центре Петербурга загорелись две квартиры
В центре Петербурга загорелись две квартиры - РИА Новости, 24.04.2025
В центре Петербурга загорелись две квартиры
Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:51:00+03:00
2025-04-24T10:27:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре в квартире на третьем этаже на Исполкомской улице, 5 на площади 60 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. "В двух квартирах происходило горение на общей площади 100 квадратных метров. В 08.21 пожар локализован, отказ повышенному номеру 2, работа по дополнительному номеру 1БИС", - уточняется в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 37 специалистов и 8 единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Петербурга загорелись две квартиры

Пожар в центре Петербурга охватил две квартиры на 100 квадратах

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило городское управление МЧС РФ.
Ранее ведомство информировало о пожаре в квартире на третьем этаже на Исполкомской улице, 5 на площади 60 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек.
"В двух квартирах происходило горение на общей площади 100 квадратных метров. В 08.21 пожар локализован, отказ повышенному номеру 2, работа по дополнительному номеру 1БИС", - уточняется в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 37 специалистов и 8 единиц техники.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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