https://ria.ru/20250424/patrushev-2013238982.html
Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"
Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" - РИА Новости, 24.04.2025
Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" и призвал целенаправленно водить в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:46:00+03:00
2025-04-24T16:46:00+03:00
2025-04-24T16:46:00+03:00
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" и призвал целенаправленно водить в него школьников. "Нужно целенаправленно водить сюда школьников, увеличивать число экскурсий", - подчеркнул Патрушев. После осмотра экспозиций помощник главы государства оставил запись в книге почетных гостей. Он выразил признательность создателям и хранителям музея за бережное отношение к исторической памяти и назвал музей местом, "где ожидает героическая история" России, "история подвига защитников Ленинграда". "От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!" - написал председатель Морской коллегии. Музей-заповедник был создан в 1991 году по решению правительства Ленинградской области. Он объединил несколько музеев и мемориальных зон, в том числе одноименный музей "Прорыв блокады Ленинграда", музей "Дорога жизни" и мемориальный музей поэта А. Прокофьева в деревне Кобона. Патрушев также возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", почтив память героических защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. После возложения цветов председатель Морской коллегии отметил, что на Невском пятачке спустя много лет наконец начала появляться растительность. "Раньше здесь вообще ничего не росло", - сказал он. Директор музея-заповедника Денис Пылев рассказал Патрушеву, что в земле на пятачке находили до 10 килограммов металла на квадратный метр - осколков, пуль и частей защитного снаряжения времен Великой Отечественной войны, а растительность здесь начала подниматься в последние 10 лет.
https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html
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россия, ленинградская область, ленинград, николай патрушев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ленинградская область, Ленинград, Николай Патрушев
Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"
Патрушев призвал водить школьников в музей "Прорыв блокады Ленинграда"
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" и призвал целенаправленно водить в него школьников.
"Нужно целенаправленно водить сюда школьников, увеличивать число экскурсий", - подчеркнул Патрушев
.
После осмотра экспозиций помощник главы государства оставил запись в книге почетных гостей. Он выразил признательность создателям и хранителям музея за бережное отношение к исторической памяти и назвал музей местом, "где ожидает героическая история" России, "история подвига защитников Ленинграда".
"От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!" - написал председатель Морской коллегии.
Музей-заповедник был создан в 1991 году по решению правительства Ленинградской области
. Он объединил несколько музеев и мемориальных зон, в том числе одноименный музей "Прорыв блокады Ленинграда", музей "Дорога жизни" и мемориальный музей поэта А. Прокофьева в деревне Кобона.
Патрушев также возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", почтив память героических защитников Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны.
После возложения цветов председатель Морской коллегии отметил, что на Невском пятачке спустя много лет наконец начала появляться растительность. "Раньше здесь вообще ничего не росло", - сказал он.
Директор музея-заповедника Денис Пылев рассказал Патрушеву, что в земле на пятачке находили до 10 килограммов металла на квадратный метр - осколков, пуль и частей защитного снаряжения времен Великой Отечественной войны, а растительность здесь начала подниматься в последние 10 лет.