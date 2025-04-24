https://ria.ru/20250424/patrushev-2013160620.html
Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля "Полярный"
Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля "Полярный" - РИА Новости, 24.04.2025
Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля "Полярный"
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду десятого корабля противоминной обороны проекта 12700 "Полярный" и назвал это событие серьезным вкладом в обороноспособность России. В мероприятии также приняли участие главком ВМФ РФ Александр Моисеев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны!" - сказал председатель Морской коллегии работникам предприятия. "Полярный" получил свое название в честь города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны в городе находилась главная база Северного флота, а в настоящее время в Полярном базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии. "Крестной матерью" корабля стала проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Ольга Сайченко. "Полярный" был заложен на СНСЗ в июне 2022 года. Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, полярный, николай патрушев, александр гуцан, александр беглов, общество
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Полярный, Николай Патрушев, Александр Гуцан, Александр Беглов, Общество
Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля "Полярный"
Патрушев принял участие в спуске на воду десятого корабля противоминной обороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду десятого корабля противоминной обороны проекта 12700 "Полярный" и назвал это событие серьезным вкладом в обороноспособность России.
В мероприятии также приняли участие главком ВМФ РФ Александр Моисеев, полпред президента России
в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан
и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
.
"В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны!" - сказал председатель Морской коллегии работникам предприятия.
"Полярный" получил свое название в честь города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны в городе находилась главная база Северного флота, а в настоящее время в Полярном
базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.
"Крестной матерью" корабля стала проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Ольга Сайченко.
"Полярный" был заложен на СНСЗ в июне 2022 года.
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.