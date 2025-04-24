https://ria.ru/20250424/papa-2013294588.html
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому - РИА Новости, 24.04.2025
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:58:00+03:00
2025-04-24T22:58:00+03:00
2025-04-24T22:58:00+03:00
религия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
ватикан
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012503314_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_aa822eaa796061ee4be60b724839631a.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, передает корреспондент РИА Новости. Храм полон, присутствует духовенство христианских конфессий, в том числе Русской православной церкви. Как уточнили в соборе, представители десятков иностранных представительств в Москве подтвердили участие в мессе. Перед началом богослужения архиепископ Джованни Д'Аниелло обратился к верующим. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, сообщил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. Ранее в архиепархии Божией Матери в Москве рассказали, что заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск). Также там сообщили, что в Москве святую мессу возглавит апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло. Как во вторник сообщила пресс-служба Ватикана, заупокойная месса по папе Франциску пройдет в субботу 26 апреля в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра. По окончании богослужения будут совершены похоронные чины, "затем гроб с телом понтифика будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения".
https://ria.ru/20250424/foto--2013253002.html
https://ria.ru/20250423/mir-2012813145.html
москва
ватикан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012503314_0:0:1267:951_1920x0_80_0_0_3543a9325c3ec8bb9f4788ee39a2527c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире, ватикан, россия, русская православная церковь
Религия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире, Ватикан, Россия, Русская православная церковь
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
В московском соборе прошла заупокойная месса по папе Франциску