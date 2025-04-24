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В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому - РИА Новости, 24.04.2025
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Религия
 
22:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/papa-2013294588.html
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому - РИА Новости, 24.04.2025
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:58:00+03:00
2025-04-24T22:58:00+03:00
религия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
ватикан
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, передает корреспондент РИА Новости. Храм полон, присутствует духовенство христианских конфессий, в том числе Русской православной церкви. Как уточнили в соборе, представители десятков иностранных представительств в Москве подтвердили участие в мессе. Перед началом богослужения архиепископ Джованни Д'Аниелло обратился к верующим. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, сообщил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. Ранее в архиепархии Божией Матери в Москве рассказали, что заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск). Также там сообщили, что в Москве святую мессу возглавит апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло. Как во вторник сообщила пресс-служба Ватикана, заупокойная месса по папе Франциску пройдет в субботу 26 апреля в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра. По окончании богослужения будут совершены похоронные чины, "затем гроб с телом понтифика будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения".
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москва, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире, ватикан, россия, русская православная церковь
Религия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире, Ватикан, Россия, Русская православная церковь
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому

В московском соборе прошла заупокойная месса по папе Франциску

© РИА Новости / Тамара Беляева | Перейти в медиабанкПортрет папы римского Франциска
Портрет папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Тамара Беляева
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Портрет папы римского Франциска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, передает корреспондент РИА Новости.
Храм полон, присутствует духовенство христианских конфессий, в том числе Русской православной церкви. Как уточнили в соборе, представители десятков иностранных представительств в Москве подтвердили участие в мессе.
Проект будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска
Вчера, 17:26
Перед началом богослужения архиепископ Джованни Д'Аниелло обратился к верующим.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, сообщил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Ранее в архиепархии Божией Матери в Москве рассказали, что заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск). Также там сообщили, что в Москве святую мессу возглавит апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло.
Как во вторник сообщила пресс-служба Ватикана, заупокойная месса по папе Франциску пройдет в субботу 26 апреля в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра. По окончании богослужения будут совершены похоронные чины, "затем гроб с телом понтифика будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения".
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РелигияМоскваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВ миреВатиканРоссияРусская православная церковь
 
 
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