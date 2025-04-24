https://ria.ru/20250424/papa-2013294588.html

В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому

В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому

В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:58:00+03:00

2025-04-24T22:58:00+03:00

2025-04-24T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии началась заупокойная месса по папе Франциску, богослужение возглавил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, передает корреспондент РИА Новости. Храм полон, присутствует духовенство христианских конфессий, в том числе Русской православной церкви. Как уточнили в соборе, представители десятков иностранных представительств в Москве подтвердили участие в мессе. Перед началом богослужения архиепископ Джованни Д'Аниелло обратился к верующим. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, сообщил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. Ранее в архиепархии Божией Матери в Москве рассказали, что заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск). Также там сообщили, что в Москве святую мессу возглавит апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло. Как во вторник сообщила пресс-служба Ватикана, заупокойная месса по папе Франциску пройдет в субботу 26 апреля в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра. По окончании богослужения будут совершены похоронные чины, "затем гроб с телом понтифика будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения".

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москва, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире, ватикан, россия, русская православная церковь