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В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:29:00+03:00
2025-04-24T05:29:00+03:00
2025-04-24T05:32:00+03:00
казань
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах Казань (код ИКАО: UWKD) – с 04.45 мск; Ульяновск (Баратаевка; UWLL) – с 03.20 мск", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013079993.html
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казань, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения