https://ria.ru/20250424/modi-2013271212.html

Эксперт высказался о возможных действиях Моди после теракта

Эксперт высказался о возможных действиях Моди после теракта - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперт высказался о возможных действиях Моди после теракта

Премьер-министру Индии Нарендре Моди после террористических атак в Кашмире необходимо показать своему народу, что он может дать жесткий бескомпромиссный ответ,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:10:00+03:00

2025-04-24T19:10:00+03:00

2025-04-24T19:11:00+03:00

в мире

индия

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нарендра моди

российская академия наук

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министру Индии Нарендре Моди после террористических атак в Кашмире необходимо показать своему народу, что он может дать жесткий бескомпромиссный ответ, в противном случае он столкнется с критикой оппозиции, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Внешняя политика всегда зависит от внутренней политики. И для индийцев это максимально важно в этой ситуации, потому что понятно, что внешняя индийская политика в огромной степени производна от политики внутренней. То есть Моди надо показать своему избирателю, своему народу, что он на посту премьер-министра может давать жесткий бескомпромиссный ответ. Главным образом потому, что если он это не покажет, то это означает, что оппозиция начнет его критиковать с удвоенной силой", - сказал он. Эксперт добавил, что в ближайшее время теракт не забудется, а отношения между Индией и Пакистаном будут накаляться до того момента, когда индийское руководство сможет продемонстрировать, что оно сумело жестко ответить на нападение и продемонстрировать это убедительно, в первую очередь для своего собственного населения. "До ядерной войны не дойдет, до конвенциональных каких-то масштабных действий с применением танков, допустим, и больших масс пехоты тоже явно не дойдет. До какого-нибудь удара, к примеру, с использованием управляемых бомб, либо ракет тактических, либо беспилотников, то с вероятностью - да, дойдет. При этом понятно, что если эти удары будут наноситься, то в географически ограниченном регионе", - отметил Куприянов. Он также выразил мнение, что данные события не отразятся на положении мусульман в Индии, однако обстановка в Кашмире сильно накалится. "Сейчас МВД Индии проводит масштабную операцию, пытаются найти нападавших, там идут массовые задержания. Сейчас порядка полутора тысяч человек уже задержаны. Понятное дело, что индийские полицейские не сказать чтобы каждый раз церемонятся. Понятно то, что вообще Кашмир сам по себе - это такой взрывоопасный регион. И каждый такой теракт - это дополнительная скляночка с бензином в этот костер", - пояснил эксперт. Куприянов также предположил, что ни к каким массовым и масштабным столкновениям внутри Индии теракт не приведет, поскольку очевидно, что он был нацелен на туристов, которые приехали туда отдыхать из разных штатов и регионов, поэтому среди жертв могли оказаться и мусульмане. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на это нападение комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьера страны распорядился сократить численность персонала посольства Пакистана и индийского диппредставительства в Исламабаде с 55 до 30 человек в каждом, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013227229.html

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кашмир

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в мире, индия, кашмир, пакистан, нарендра моди, российская академия наук