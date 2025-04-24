https://ria.ru/20250424/mo-2013151317.html

Российские войска освободили Богдановку в ДНР

Российские войска освободили Богдановку в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025

Российские войска освободили Богдановку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:09:00+03:00

2025-04-24T12:09:00+03:00

2025-04-24T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение тяжелой механизированной, двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а также Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс