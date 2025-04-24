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Российские войска освободили Богдановку в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 24.04.2025 (обновлено: 12:44 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mo-2013151317.html
Российские войска освободили Богдановку в ДНР
Российские войска освободили Богдановку в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
Российские войска освободили Богдановку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение тяжелой механизированной, двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а также Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс
Российские войска освободили Богдановку в ДНР

МО: российские войска освободили Богдановку в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Богдановка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Богдановка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Богдановка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение тяжелой механизированной, двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а также Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • около 410 солдат;
  • боевую бронемашину;
  • шесть автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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