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Российские войска освободили Богдановку в ДНР
Российские войска освободили Богдановку в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
Российские войска освободили Богдановку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донбассе, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение тяжелой механизированной, двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а также Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс
Российские войска освободили Богдановку в ДНР
МО: российские войска освободили Богдановку в ДНР