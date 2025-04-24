https://ria.ru/20250424/mid-2013181188.html

МИД осудил визит японских депутатов в храм Ясукуни в преддверии Дня Победы

МИД осудил визит японских депутатов в храм Ясукуни в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2025

МИД осудил визит японских депутатов в храм Ясукуни в преддверии Дня Победы

Россия осуждает визит группы японских депутатов в токийский храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом, накануне празднования 80-й... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:41:00+03:00

2025-04-24T13:41:00+03:00

2025-04-24T13:41:00+03:00

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мария захарова

сигэру исиба

синдзо абэ

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Россия осуждает визит группы японских депутатов в токийский храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом, накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы решительно осуждаем такую практику, которая в год 80-летия годовщины окончания Второй мировой выглядит ну просто одиозной", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, визит депутатов ранит чувства народов соседних стран, пострадавших от японского милитаризма в XX веке. Она также призвала Токио оставить попытки обелить бесчеловечные страницы своей истории и признать итоги Второй мировой войны. "Указанная акция наглядно демонстрирует курс нынешних японских властей на ускоренную ремилитаризацию. В основе этого курса нежелание взять на себя ответственность за развязанную агрессию и отсутствие искреннего раскаяния и покаяния", - добавила она. В понедельник премьер Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в первый день ритуальных весенних праздников. Во вторник храм посетила группа из примерно 70 японских депутатов. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм - в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997126219.html

https://ria.ru/20250317/voyna-2004810060.html

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в мире, япония, россия, азия, мария захарова, сигэру исиба, синдзо абэ