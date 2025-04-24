В Крыму оценили предложение США признать полуостров российским
Депутат Цеков: признание США Крыма станет прорывом международной блокады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Признание США итогов крымского референдума 2014 года стало бы прорывом международной блокады полуострова и положило бы конец политике ненависти к крымчанам со стороны Запада, такое мнение выразил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Признание США станет прорывом международной политической блокады полуострова. Это станет началом конца политики ненависти, которую начиная с 2014 года вела западная пропаганда", - сказал Цеков агентству.
По его словам, те страны, которые настраиваются на длительное противостояние с Россией, в конце концов потерпят поражение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.