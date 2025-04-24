https://ria.ru/20250424/krym-2013085384.html

Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским

Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским - РИА Новости, 24.04.2025

Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским

Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:17:00+03:00

2025-04-24T05:17:00+03:00

2025-04-24T07:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", - сказал Цеков. По его словам, Зеленский настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250423/krym-2013050771.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей цеков, дональд трамп, оон