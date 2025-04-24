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Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским - РИА Новости, 24.04.2025
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05:17 24.04.2025 (обновлено: 07:12 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/krym-2013085384.html
Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским
Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским - РИА Новости, 24.04.2025
Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским
Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:17:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", - сказал Цеков. По его словам, Зеленский настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250423/krym-2013050771.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей цеков, дональд трамп, оон
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Дональд Трамп, ООН
Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским

Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским страхом потерять власть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
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"Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", - сказал Цеков.
По его словам, Зеленский настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСергей ЦековДональд ТрампООН
 
 
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