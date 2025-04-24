https://ria.ru/20250424/koreja-2013108918.html
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 24.04.2025
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве
Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинения во взяточничестве в связи с якобы содействием трудоустройству его бывшего зятя в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:35:00+03:00
2025-04-24T09:35:00+03:00
2025-04-24T09:35:00+03:00
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СЕУЛ, 24 апр – РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинения во взяточничестве в связи с якобы содействием трудоустройству его бывшего зятя в тайской авиакомпании, говорится в заявлении прокуратуры. Прокуратура утверждает, что Мун Чжэ Ин, занимавший пост президента с 2017 по 2022 год, способствовал принятию в 2018 году своего бывшего зятя на высокооплачиваемую должность в тайской авиакомпании. Компания находилась под контролем депутата, назначенного Мун Чжэ Ином на государственную должность, предположительно, в обмен на трудоустройство зятя, которое произошло, несмотря на отсутствие у того соответствующей квалификации, а у авиакомпании - необходимости в найме высокопоставленного сотрудника. Отмечается, что мужчина при этом в действительности выполнял лишь "простейшие задачи". Это рассматривается как форма взятки, предоставленной бывшему президенту через его родственника в виде зарплаты и других выплат от авиакомпании. Сумма незаконно полученных выгод с августа 2018 года по апрель 2020 года оценивается в объеме около 218 миллионов вон (примерно 152 000 долларов). "В связи с этим прокуратура обвинила личность А (Мун Чжэ Ина – ред.) по статье Закона о наказании за особо тяжкие преступления как соучастника получения взятки", - говорится в пресс-релизе. Обвинения предъявлены также бывшему депутату парламента и главе Корейского агентства малого и среднего бизнеса и стартапов Ли Сан Чжику, который и основал то самую авиакомпанию Thai Eastar Jet. Он был обвинен во взяточничестве и злоупотреблении доверием, так как, по данным следствия, использовал своё положение для организации трудоустройства зятя Мун Чжэ Ина. Также утверждается, что бывший президент использовал свое положение для переезда семьи дочери в Таиланд. "Было установлено, что через Специальную инспекционную группу администрации президента контролировались как процесс трудоустройства зятя, так и переезд в Таиланд", - сообщает прокуратура. Дочь президента же использовала часть полученных от трудоустройства мужа средств для приобретения доходного жилья в Сеуле и получения арендной прибыли, превращая взятку в источник дохода и способ накопления активов. Что касается дочери и зятя бывшего президента, они были не привлечены к ответственности, было вынесено решение о приостановлении уголовного преследования без задержания.
https://ria.ru/20250115/arest-1993792784.html
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в мире, южная корея, таиланд, сеул, мун чжэ ин
В мире, Южная Корея, Таиланд, Сеул, Мун Чжэ Ин
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве
Прокуратура Южной Кореи предъявила экс-президенту обвинения во взяточничестве
СЕУЛ, 24 апр – РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинения во взяточничестве в связи с якобы содействием трудоустройству его бывшего зятя в тайской авиакомпании, говорится в заявлении прокуратуры.
Прокуратура утверждает, что Мун Чжэ Ин
, занимавший пост президента с 2017 по 2022 год, способствовал принятию в 2018 году своего бывшего зятя на высокооплачиваемую должность в тайской авиакомпании. Компания находилась под контролем депутата, назначенного Мун Чжэ Ином на государственную должность, предположительно, в обмен на трудоустройство зятя, которое произошло, несмотря на отсутствие у того соответствующей квалификации, а у авиакомпании - необходимости в найме высокопоставленного сотрудника. Отмечается, что мужчина при этом в действительности выполнял лишь "простейшие задачи".
Это рассматривается как форма взятки, предоставленной бывшему президенту через его родственника в виде зарплаты и других выплат от авиакомпании. Сумма незаконно полученных выгод с августа 2018 года по апрель 2020 года оценивается в объеме около 218 миллионов вон (примерно 152 000 долларов).
"В связи с этим прокуратура обвинила личность А (Мун Чжэ Ина – ред.) по статье Закона о наказании за особо тяжкие преступления как соучастника получения взятки", - говорится в пресс-релизе.
Обвинения предъявлены также бывшему депутату парламента и главе Корейского агентства малого и среднего бизнеса и стартапов Ли Сан Чжику, который и основал то самую авиакомпанию Thai Eastar Jet. Он был обвинен во взяточничестве и злоупотреблении доверием, так как, по данным следствия, использовал своё положение для организации трудоустройства зятя Мун Чжэ Ина.
Также утверждается, что бывший президент использовал свое положение для переезда семьи дочери в Таиланд
.
"Было установлено, что через Специальную инспекционную группу администрации президента контролировались как процесс трудоустройства зятя, так и переезд в Таиланд", - сообщает прокуратура.
Дочь президента же использовала часть полученных от трудоустройства мужа средств для приобретения доходного жилья в Сеуле
и получения арендной прибыли, превращая взятку в источник дохода и способ накопления активов.
Что касается дочери и зятя бывшего президента, они были не привлечены к ответственности, было вынесено решение о приостановлении уголовного преследования без задержания.