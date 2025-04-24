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В Совфеде оценили перспективы отношений России и США - РИА Новости, 24.04.2025
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14:33 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/klimov-2013197700.html
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США - РИА Новости, 24.04.2025
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США
Многие вопросы в отношениях России и США быстро не решить, но при сохранении тех тенденций, которые есть, страны смогут достичь очень многого, заявил глава... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:33:00+03:00
2025-04-24T14:33:00+03:00
политика
россия
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великобритания
андрей климов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многие вопросы в отношениях России и США быстро не решить, но при сохранении тех тенденций, которые есть, страны смогут достичь очень многого, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Должен быть консенсус, баланс интересов. Вот этот баланс интересов, насколько я понимаю, по некоторым направлениям уже или достигнут, или близок к достижению. И я бы не смотрел на это с точки зрения той, которую сейчас нам многие предлагают: вот, этот проиграл, этот выиграл. Это плохой путь, поэтому у меня лично есть уверенность, что при сохранении тех тенденций, которые мы видим, сможем достичь очень многого. Быстро многие вопросы, к сожалению, не решить. Говорю искренне, к сожалению, потому что хотелось бы завтра, но завтра хорошо может не получиться. И я должен сказать, что у нас есть контакты, помимо тех, о которых знает весь мир: еще контакты на человеческом уровне", - рассказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Климов подчеркнул, что знаком с немалым числом американцев, и некоторые из них - в действующей политике. "Мы ведем обмен мнениями друг с другом не со вчерашнего дня, поверьте, поэтому благодаря всему тому, о чем я сказал, у нас шансы выйти на договоренности, которые бы устроили большинство, повышаются", - объяснил глава комиссии Совфеда. Однако желающих помешать этому очень много и в США, и в странах Европейского союза, и в Великобритании, и в некоторых других государствах, сказал политик. "Так что здесь мы действуем не одни, а мы действуем в определенной среде, в определенной атмосфере, при этом многие страны просто выжидают и смотрят, чем это закончится", - отметил Климов. По словам законодателя, сейчас между Россией и США идут консультации: это вопросы двусторонней повестки, а также украинский кейс. "Мы не говорим точно, когда будет следующая встреча, потому что для того, чтобы следующая встреча состоялась, мы должны предварительные многие темы обсудить. Сейчас это обсуждение идет", - сказал парламентарий. Климов уточнил, что знаком с людьми, которые участвуют с российской стороны в этих контактах. "Я абсолютно разделяю их позицию и позицию нашего президента (Владимира Путина), что раньше времени все эти детали выкладывать неправильно. Это просто мешает найти максимально эффективные способы решения того или иного вопроса, причем методом консенсуса", - заключил политик.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013015794.html
https://ria.ru/20250424/rossija-2013162859.html
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политика, россия, сша, великобритания, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, США, Великобритания, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США

Сенатор Климов: многие вопросы с США быстро не решить, нужен баланс интересов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многие вопросы в отношениях России и США быстро не решить, но при сохранении тех тенденций, которые есть, страны смогут достичь очень многого, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Должен быть консенсус, баланс интересов. Вот этот баланс интересов, насколько я понимаю, по некоторым направлениям уже или достигнут, или близок к достижению. И я бы не смотрел на это с точки зрения той, которую сейчас нам многие предлагают: вот, этот проиграл, этот выиграл. Это плохой путь, поэтому у меня лично есть уверенность, что при сохранении тех тенденций, которые мы видим, сможем достичь очень многого. Быстро многие вопросы, к сожалению, не решить. Говорю искренне, к сожалению, потому что хотелось бы завтра, но завтра хорошо может не получиться. И я должен сказать, что у нас есть контакты, помимо тех, о которых знает весь мир: еще контакты на человеческом уровне", - рассказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Климов подчеркнул, что знаком с немалым числом американцев, и некоторые из них - в действующей политике.
"Мы ведем обмен мнениями друг с другом не со вчерашнего дня, поверьте, поэтому благодаря всему тому, о чем я сказал, у нас шансы выйти на договоренности, которые бы устроили большинство, повышаются", - объяснил глава комиссии Совфеда.
Однако желающих помешать этому очень много и в США, и в странах Европейского союза, и в Великобритании, и в некоторых других государствах, сказал политик.
"Так что здесь мы действуем не одни, а мы действуем в определенной среде, в определенной атмосфере, при этом многие страны просто выжидают и смотрят, чем это закончится", - отметил Климов.
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По словам законодателя, сейчас между Россией и США идут консультации: это вопросы двусторонней повестки, а также украинский кейс.
"Мы не говорим точно, когда будет следующая встреча, потому что для того, чтобы следующая встреча состоялась, мы должны предварительные многие темы обсудить. Сейчас это обсуждение идет", - сказал парламентарий.
Климов уточнил, что знаком с людьми, которые участвуют с российской стороны в этих контактах.
"Я абсолютно разделяю их позицию и позицию нашего президента (Владимира Путина), что раньше времени все эти детали выкладывать неправильно. Это просто мешает найти максимально эффективные способы решения того или иного вопроса, причем методом консенсуса", - заключил политик.
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