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Против США сформирован новый фронт - РИА Новости, 24.04.2025
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08:00 24.04.2025 (обновлено: 12:39 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kitay-2013053309.html
Против США сформирован новый фронт
Против США сформирован новый фронт - РИА Новости, 24.04.2025
Против США сформирован новый фронт
Дональд Трамп опять сменил концепцию и заявил, что они с Си Цзиньпином друзья, их страны практически обречены на взаимовыгодную торговлю, а потому заявленных... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:00:00+03:00
2025-04-24T12:39:00+03:00
китай
сша
россия
дональд трамп
си цзиньпин
джо байден
государственный департамент сша
евросоюз
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Дональд Трамп опять сменил концепцию и заявил, что они с Си Цзиньпином друзья, их страны практически обречены на взаимовыгодную торговлю, а потому заявленных импортных пошлин в 145 процентов не будет. Издания The Washington Post и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме утверждают, что администрация США рассматривает вариант обратного снижения тарифов более чем вдвое — до 50-60 процентов.Первый раунд поединка экономических супертяжеловесов, можно сказать, завершился. Противники обменялись увесистыми оплеухами, оценили крепость челюсти, прислушались к собственным ощущениям и ушли на короткий перерыв для выработки дальнейшей тактики. Ибо сюжет по законам жанра будет закручиваться лихо и очень быстро.Действия Дональда Трампа пока что полностью укладываются в прогнозную схему, составленную западными аналитиками исходя из анализа поступков 47-го президента США — и в качестве рыночного воротилы, и на посту главы государства. Трамп резко "накатывает" на оппонентов, создавая предельно напряженный информационный фон, потом делает полшага назад, выдавая это за жест доброй воли и уступку. Подобными административно-эмоциональными качелями он уже расшатал многих, но колоссальная финансовая и, что главное, индустриальная мощь Китая успешно противостоит такому подходу.Неразрешимая проблема Соединенных Штатов на пути реализации собственных амбиций заключается в том, что они лишь на словах декларируют принятие концепции многополярного мира, при этом продолжают действовать так, как будто за окном 1989 год. США все еще очень сильны и влиятельны, но мир критически изменился. Россия переросла болезни позднего СССР, Китай из страны зонтиков и авторучек превратился в научно-промышленного гиганта, Саудовская Аравия расторгла полувековое кабальное соглашение о стратегическом сотрудничестве "оружие в обмен на нефть". Стремительно растут экономики Индии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Монголии, то есть стран, которые еще недавно считались мировым экономическим захолустьем и не представляли для США интереса в плане принудительного втягивания в свою военно-политическую орбиту.Москва и Пекин в противовес несправедливой системе сюзеренитета предлагают действительно равноправные отношения, когда партнеров не принуждают, а заинтересовывают. Кредитами, атомными электростанциями, скоростными железными дорогами, ремонтом и расширением портов, долгосрочными ресурсными контрактами и так далее.Фактическое действие принципа многополярности, упорно неосознаваемое Штатами, позволяет Китаю спокойно двигаться по реке истории. Приведенный далее пример — узконишевый, но он позволяет понять, почему много точек опоры лучше, чем одна, пусть и очень мощная.Как всем известно, Соединенные Штаты с 2007 года, когда была принята соответствующая государственная стратегия, планово шли к статусу главной мировой бензоколонки. Сегодня американские добывающие компании ежесуточно извлекают из недр три миллиарда кубометров природного газа и почти 14 миллионов баррелей нефти. При этом Вашингтон вне зависимости от партийной принадлежности президента принципиально держится вне мировых организаций и картелей вроде ОПЕК. За океаном считают, что независимая позиция позволяет гибко маневрировать на рынках и максимально зарабатывать.Китай же работает со всеми, кто не выдвигает ему ультиматумы. Возьмем в качестве примера нефть.Потребность КНР в сырой нефти с 1990-го увеличилась в восемь раз и на начало текущего года достигла 16,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозам, уже к следующему году она превысит 17 миллионов бочек. США удалось сбить промышленный и, как следствие, экономический рост ЕС путем создания искусственного дефицита энергоресурсов. Россию как критически важного поставщика из схемы выбили, а адекватных альтернатив не предложили.На Китае эта схема сломалась сразу.Поднебесная давно диверсифицирует источники импорта, то есть уходит от односторонней зависимости. Крупнейшими поставщиками сырой нефти являются Россия, Саудовская Аравия и Иран. О роли саудитов поговорим как-нибудь в другой раз, а вот равнобедренный нефтяной треугольник Москва — Пекин — Тегеран намного интереснее. Хотя бы потому, что еще недавно они вместе объединялись во внешней американской политике под понятием "авторитарная ось зла".Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. По данным агентства Reuters, на конец первого квартала текущего года Пекин закупал 1,8 миллиона бочек иранской нефти в сутки. Несложно подсчитать годовые объемы торговли по данному направлению. Сайт Госдепа США сухо сообщает, что с момента вступления в должность Джо Байдена в 2021-м Китай заплатил Ирану более 140 миллиардов долларов за поставки нефти. Четыре из пяти баррелей персидской нефти и сегодня уходят в Поднебесную. Хорошо обеим сторонам, особенно Ирану, которому нефтяная выручка позволяет не только расширять оборонные программы, но и выполнять социальные обязательства перед населением.Спрос рождает предложение, и на обеспечение китайско-иранской ресурсной торговли потянулись посредники. Сайт государственного казначейства США подсчитал, что только под флагом Панамы перевозку нефти в интересах Китая осуществляют 198 нефтеналивных танкеров, а в санкционные списки "теневого флота" уже внесены более 300 судов, однако количество желающих не снижается.С Россией все еще проще и надежнее.Китай выкупает 47 процентов всей российской нефти, поставляемой на мировые рынки. Часть объемов доставляется все тем же "теневым флотом", но главным козырем являются трубные нефтепроводы вроде линии Дальний Восток — Тихий океан, по которому прокачивается наша нефть марки ESPO. Трубные наземные магистрали нельзя перекрыть, подогнав флот. Нельзя разбомбить, не ввязавшись в войну с равным соперником. Нельзя задавить санкциями, так как их работа регулируется двусторонними долгосрочными соглашениями.И вновь перед нами взаимные заинтересованность и выгода.Сейчас уже никто не вспомнит, но в 2009 году Россия была лишь 15-м по объемам поставщиком нефти в КНР. К 2015-му наша страна переместилась на четвертую строчку, спустя еще десять лет мы подвинули с пьедестала Саудовскую Аравию. Китай получает черную кровь экономики, Россия сохраняет разветвленные цепочки производств и наполняет бюджет, из которого растут новые дороги, аэропорты, пенсии, льготы и субсидии.Современный мир предельно прагматичен. В нем необязательно дружить — достаточно лишь взаимного уважения, которое конвертируется в стабильность.
https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html
https://ria.ru/20250422/ssha-2012849412.html
https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html
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Сергей Савчук
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китай, сша, россия, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, государственный департамент сша, евросоюз, опек, введение трампом пошлин на импорт, аналитика
Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, Государственный департамент США, Евросоюз, ОПЕК, Введение Трампом пошлин на импорт, Аналитика

Против США сформирован новый фронт

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Дональд Трамп опять сменил концепцию и заявил, что они с Си Цзиньпином друзья, их страны практически обречены на взаимовыгодную торговлю, а потому заявленных импортных пошлин в 145 процентов не будет. Издания The Washington Post и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме утверждают, что администрация США рассматривает вариант обратного снижения тарифов более чем вдвое — до 50-60 процентов.
Первый раунд поединка экономических супертяжеловесов, можно сказать, завершился. Противники обменялись увесистыми оплеухами, оценили крепость челюсти, прислушались к собственным ощущениям и ушли на короткий перерыв для выработки дальнейшей тактики. Ибо сюжет по законам жанра будет закручиваться лихо и очень быстро.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Рубио назвал Китай основным вызовом для США
Вчера, 17:26
Действия Дональда Трампа пока что полностью укладываются в прогнозную схему, составленную западными аналитиками исходя из анализа поступков 47-го президента США — и в качестве рыночного воротилы, и на посту главы государства. Трамп резко "накатывает" на оппонентов, создавая предельно напряженный информационный фон, потом делает полшага назад, выдавая это за жест доброй воли и уступку. Подобными административно-эмоциональными качелями он уже расшатал многих, но колоссальная финансовая и, что главное, индустриальная мощь Китая успешно противостоит такому подходу.
Неразрешимая проблема Соединенных Штатов на пути реализации собственных амбиций заключается в том, что они лишь на словах декларируют принятие концепции многополярного мира, при этом продолжают действовать так, как будто за окном 1989 год. США все еще очень сильны и влиятельны, но мир критически изменился. Россия переросла болезни позднего СССР, Китай из страны зонтиков и авторучек превратился в научно-промышленного гиганта, Саудовская Аравия расторгла полувековое кабальное соглашение о стратегическом сотрудничестве "оружие в обмен на нефть". Стремительно растут экономики Индии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Монголии, то есть стран, которые еще недавно считались мировым экономическим захолустьем и не представляли для США интереса в плане принудительного втягивания в свою военно-политическую орбиту.
Москва и Пекин в противовес несправедливой системе сюзеренитета предлагают действительно равноправные отношения, когда партнеров не принуждают, а заинтересовывают. Кредитами, атомными электростанциями, скоростными железными дорогами, ремонтом и расширением портов, долгосрочными ресурсными контрактами и так далее.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин
22 апреля, 21:42
Фактическое действие принципа многополярности, упорно неосознаваемое Штатами, позволяет Китаю спокойно двигаться по реке истории. Приведенный далее пример — узконишевый, но он позволяет понять, почему много точек опоры лучше, чем одна, пусть и очень мощная.
Как всем известно, Соединенные Штаты с 2007 года, когда была принята соответствующая государственная стратегия, планово шли к статусу главной мировой бензоколонки. Сегодня американские добывающие компании ежесуточно извлекают из недр три миллиарда кубометров природного газа и почти 14 миллионов баррелей нефти. При этом Вашингтон вне зависимости от партийной принадлежности президента принципиально держится вне мировых организаций и картелей вроде ОПЕК. За океаном считают, что независимая позиция позволяет гибко маневрировать на рынках и максимально зарабатывать.
Китай же работает со всеми, кто не выдвигает ему ультиматумы. Возьмем в качестве примера нефть.
Потребность КНР в сырой нефти с 1990-го увеличилась в восемь раз и на начало текущего года достигла 16,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозам, уже к следующему году она превысит 17 миллионов бочек. США удалось сбить промышленный и, как следствие, экономический рост ЕС путем создания искусственного дефицита энергоресурсов. Россию как критически важного поставщика из схемы выбили, а адекватных альтернатив не предложили.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай
10 апреля, 13:57
На Китае эта схема сломалась сразу.
Поднебесная давно диверсифицирует источники импорта, то есть уходит от односторонней зависимости. Крупнейшими поставщиками сырой нефти являются Россия, Саудовская Аравия и Иран. О роли саудитов поговорим как-нибудь в другой раз, а вот равнобедренный нефтяной треугольник Москва — Пекин — Тегеран намного интереснее. Хотя бы потому, что еще недавно они вместе объединялись во внешней американской политике под понятием "авторитарная ось зла".
Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. По данным агентства Reuters, на конец первого квартала текущего года Пекин закупал 1,8 миллиона бочек иранской нефти в сутки. Несложно подсчитать годовые объемы торговли по данному направлению. Сайт Госдепа США сухо сообщает, что с момента вступления в должность Джо Байдена в 2021-м Китай заплатил Ирану более 140 миллиардов долларов за поставки нефти. Четыре из пяти баррелей персидской нефти и сегодня уходят в Поднебесную. Хорошо обеим сторонам, особенно Ирану, которому нефтяная выручка позволяет не только расширять оборонные программы, но и выполнять социальные обязательства перед населением.
Спрос рождает предложение, и на обеспечение китайско-иранской ресурсной торговли потянулись посредники. Сайт государственного казначейства США подсчитал, что только под флагом Панамы перевозку нефти в интересах Китая осуществляют 198 нефтеналивных танкеров, а в санкционные списки "теневого флота" уже внесены более 300 судов, однако количество желающих не снижается.
С Россией все еще проще и надежнее.
Китай выкупает 47 процентов всей российской нефти, поставляемой на мировые рынки. Часть объемов доставляется все тем же "теневым флотом", но главным козырем являются трубные нефтепроводы вроде линии Дальний Восток — Тихий океан, по которому прокачивается наша нефть марки ESPO. Трубные наземные магистрали нельзя перекрыть, подогнав флот. Нельзя разбомбить, не ввязавшись в войну с равным соперником. Нельзя задавить санкциями, так как их работа регулируется двусторонними долгосрочными соглашениями.
И вновь перед нами взаимные заинтересованность и выгода.
Сейчас уже никто не вспомнит, но в 2009 году Россия была лишь 15-м по объемам поставщиком нефти в КНР. К 2015-му наша страна переместилась на четвертую строчку, спустя еще десять лет мы подвинули с пьедестала Саудовскую Аравию. Китай получает черную кровь экономики, Россия сохраняет разветвленные цепочки производств и наполняет бюджет, из которого растут новые дороги, аэропорты, пенсии, льготы и субсидии.
Современный мир предельно прагматичен. В нем необязательно дружить — достаточно лишь взаимного уважения, которое конвертируется в стабильность.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику
17 апреля, 17:08
 
КитайСШАРоссияДональд ТрампСи ЦзиньпинДжо БайденГосударственный департамент СШАЕвросоюзОПЕКВведение Трампом пошлин на импортАналитика
 
 
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