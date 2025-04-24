Против США сформирован новый фронт
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Дональд Трамп опять сменил концепцию и заявил, что они с Си Цзиньпином друзья, их страны практически обречены на взаимовыгодную торговлю, а потому заявленных импортных пошлин в 145 процентов не будет. Издания The Washington Post и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме утверждают, что администрация США рассматривает вариант обратного снижения тарифов более чем вдвое — до 50-60 процентов.
Первый раунд поединка экономических супертяжеловесов, можно сказать, завершился. Противники обменялись увесистыми оплеухами, оценили крепость челюсти, прислушались к собственным ощущениям и ушли на короткий перерыв для выработки дальнейшей тактики. Ибо сюжет по законам жанра будет закручиваться лихо и очень быстро.
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Действия Дональда Трампа пока что полностью укладываются в прогнозную схему, составленную западными аналитиками исходя из анализа поступков 47-го президента США — и в качестве рыночного воротилы, и на посту главы государства. Трамп резко "накатывает" на оппонентов, создавая предельно напряженный информационный фон, потом делает полшага назад, выдавая это за жест доброй воли и уступку. Подобными административно-эмоциональными качелями он уже расшатал многих, но колоссальная финансовая и, что главное, индустриальная мощь Китая успешно противостоит такому подходу.
Неразрешимая проблема Соединенных Штатов на пути реализации собственных амбиций заключается в том, что они лишь на словах декларируют принятие концепции многополярного мира, при этом продолжают действовать так, как будто за окном 1989 год. США все еще очень сильны и влиятельны, но мир критически изменился. Россия переросла болезни позднего СССР, Китай из страны зонтиков и авторучек превратился в научно-промышленного гиганта, Саудовская Аравия расторгла полувековое кабальное соглашение о стратегическом сотрудничестве "оружие в обмен на нефть". Стремительно растут экономики Индии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Монголии, то есть стран, которые еще недавно считались мировым экономическим захолустьем и не представляли для США интереса в плане принудительного втягивания в свою военно-политическую орбиту.
Москва и Пекин в противовес несправедливой системе сюзеренитета предлагают действительно равноправные отношения, когда партнеров не принуждают, а заинтересовывают. Кредитами, атомными электростанциями, скоростными железными дорогами, ремонтом и расширением портов, долгосрочными ресурсными контрактами и так далее.
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Фактическое действие принципа многополярности, упорно неосознаваемое Штатами, позволяет Китаю спокойно двигаться по реке истории. Приведенный далее пример — узконишевый, но он позволяет понять, почему много точек опоры лучше, чем одна, пусть и очень мощная.
Как всем известно, Соединенные Штаты с 2007 года, когда была принята соответствующая государственная стратегия, планово шли к статусу главной мировой бензоколонки. Сегодня американские добывающие компании ежесуточно извлекают из недр три миллиарда кубометров природного газа и почти 14 миллионов баррелей нефти. При этом Вашингтон вне зависимости от партийной принадлежности президента принципиально держится вне мировых организаций и картелей вроде ОПЕК. За океаном считают, что независимая позиция позволяет гибко маневрировать на рынках и максимально зарабатывать.
Китай же работает со всеми, кто не выдвигает ему ультиматумы. Возьмем в качестве примера нефть.
Потребность КНР в сырой нефти с 1990-го увеличилась в восемь раз и на начало текущего года достигла 16,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозам, уже к следующему году она превысит 17 миллионов бочек. США удалось сбить промышленный и, как следствие, экономический рост ЕС путем создания искусственного дефицита энергоресурсов. Россию как критически важного поставщика из схемы выбили, а адекватных альтернатив не предложили.
На Китае эта схема сломалась сразу.
Поднебесная давно диверсифицирует источники импорта, то есть уходит от односторонней зависимости. Крупнейшими поставщиками сырой нефти являются Россия, Саудовская Аравия и Иран. О роли саудитов поговорим как-нибудь в другой раз, а вот равнобедренный нефтяной треугольник Москва — Пекин — Тегеран намного интереснее. Хотя бы потому, что еще недавно они вместе объединялись во внешней американской политике под понятием "авторитарная ось зла".
Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. По данным агентства Reuters, на конец первого квартала текущего года Пекин закупал 1,8 миллиона бочек иранской нефти в сутки. Несложно подсчитать годовые объемы торговли по данному направлению. Сайт Госдепа США сухо сообщает, что с момента вступления в должность Джо Байдена в 2021-м Китай заплатил Ирану более 140 миллиардов долларов за поставки нефти. Четыре из пяти баррелей персидской нефти и сегодня уходят в Поднебесную. Хорошо обеим сторонам, особенно Ирану, которому нефтяная выручка позволяет не только расширять оборонные программы, но и выполнять социальные обязательства перед населением.
Спрос рождает предложение, и на обеспечение китайско-иранской ресурсной торговли потянулись посредники. Сайт государственного казначейства США подсчитал, что только под флагом Панамы перевозку нефти в интересах Китая осуществляют 198 нефтеналивных танкеров, а в санкционные списки "теневого флота" уже внесены более 300 судов, однако количество желающих не снижается.
С Россией все еще проще и надежнее.
Китай выкупает 47 процентов всей российской нефти, поставляемой на мировые рынки. Часть объемов доставляется все тем же "теневым флотом", но главным козырем являются трубные нефтепроводы вроде линии Дальний Восток — Тихий океан, по которому прокачивается наша нефть марки ESPO. Трубные наземные магистрали нельзя перекрыть, подогнав флот. Нельзя разбомбить, не ввязавшись в войну с равным соперником. Нельзя задавить санкциями, так как их работа регулируется двусторонними долгосрочными соглашениями.
И вновь перед нами взаимные заинтересованность и выгода.
Сейчас уже никто не вспомнит, но в 2009 году Россия была лишь 15-м по объемам поставщиком нефти в КНР. К 2015-му наша страна переместилась на четвертую строчку, спустя еще десять лет мы подвинули с пьедестала Саудовскую Аравию. Китай получает черную кровь экономики, Россия сохраняет разветвленные цепочки производств и наполняет бюджет, из которого растут новые дороги, аэропорты, пенсии, льготы и субсидии.
Современный мир предельно прагматичен. В нем необязательно дружить — достаточно лишь взаимного уважения, которое конвертируется в стабильность.