https://ria.ru/20250424/khristoforu-2013296823.html

На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России

На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России - РИА Новости, 25.04.2025

На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-24T23:33:00+03:00

2025-04-24T23:33:00+03:00

2025-04-25T00:08:00+03:00

россия

китай

италия

урсула фон дер ляйен

марио драги

евросоюз

еврокомиссия

европейский центральный банк

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью ЕС от газа.“Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа, потопить наши экономики, взорвать трубопровод, приблизить Россию к Китаю и обеспечить экономике России рост на 4,5%”, — иронично заметил журналист.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что твердо намерена через две недели представить свой план поэтапного полного отказа Евросоюза от ископаемых энергетических источников из России.Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html

https://ria.ru/20250415/zapad-2011471132.html

россия

китай

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россия, китай, италия, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк