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На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России - РИА Новости, 25.04.2025
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23:33 24.04.2025 (обновлено: 00:08 25.04.2025)
https://ria.ru/20250424/khristoforu-2013296823.html
На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России
На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России - РИА Новости, 25.04.2025
На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России
Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась... РИА Новости, 25.04.2025
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россия
китай
италия
урсула фон дер ляйен
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью ЕС от газа.“Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа, потопить наши экономики, взорвать трубопровод, приблизить Россию к Китаю и обеспечить экономике России рост на 4,5%”, — иронично заметил журналист.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что твердо намерена через две недели представить свой план поэтапного полного отказа Евросоюза от ископаемых энергетических источников из России.Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html
https://ria.ru/20250415/zapad-2011471132.html
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россия, китай, италия, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Россия, Китай, Италия, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
На Западе высмеяли выпады ЕС в адрес России

Журналист Христофору высмеял антироссийскую политику ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью ЕС от газа.
“Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа, потопить наши экономики, взорвать трубопровод, приблизить Россию к Китаю и обеспечить экономике России рост на 4,5%”, — иронично заметил журналист.
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23 апреля, 14:57
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Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Глава Еврокомиссии заявила, что Запада в привычном понимании больше нет
15 апреля, 22:59
 
РоссияКитайИталияУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
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