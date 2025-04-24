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"Мир или поражение": в Киеве запаниковали после переговоров с Келлогом - РИА Новости, 24.04.2025
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04:27 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kellog-2013082226.html
"Мир или поражение": в Киеве запаниковали после переговоров с Келлогом
"Мир или поражение": в Киеве запаниковали после переговоров с Келлогом - РИА Новости, 24.04.2025
"Мир или поражение": в Киеве запаниковали после переговоров с Келлогом
Встреча в Лондоне делегации Украины с спецпосланником президента США Китом Келлогом показала, что условия Киева никто не собирается принимать, такое мнение... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:27:00+03:00
2025-04-24T04:27:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
кит келлог
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Встреча в Лондоне делегации Украины с спецпосланником президента США Китом Келлогом показала, что условия Киева никто не собирается принимать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Никто принимать условия Украины не будет — этот канал начать работать только на передачу", — написал он.По мнению Дубинского, США передают проект соглашения по урегулированию конфликта, а Украина, Франция или Британия принимают его или отказываются."Дальше — финальная встреча с (президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом. После чего или мир или военное поражение через санкции", — резюмировал парламентарий.Ранее в среду руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, были министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Украинская делегация провела встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом, который охарактеризовал ее как "позитивную".Изначально в Лондоне планировались переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250415/kellog-2011352686.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011275357.html
https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html
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в мире, украина, сша, киев, кит келлог, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Мир или поражение": в Киеве запаниковали после переговоров с Келлогом

Депутат Дубинский: встреча с Келлогом показала, что США не примут условия Киева

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Встреча в Лондоне делегации Украины с спецпосланником президента США Китом Келлогом показала, что условия Киева никто не собирается принимать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Никто принимать условия Украины не будет — этот канал начать работать только на передачу", — написал он.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Глава парламента Крыма прокомментировал идею Келлога по Украине
15 апреля, 13:38
По мнению Дубинского, США передают проект соглашения по урегулированию конфликта, а Украина, Франция или Британия принимают его или отказываются.
"Дальше — финальная встреча с (президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом. После чего или мир или военное поражение через санкции", — резюмировал парламентарий.
Ранее в среду руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, были министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Украинская делегация провела встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом, который охарактеризовал ее как "позитивную".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России
15 апреля, 03:58
Изначально в Лондоне планировались переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине
12 апреля, 15:03
 
В миреУкраинаСШАКиевКит КеллогАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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