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Ситуация по паводку в Ишиме спокойная, сообщили власти - РИА Новости, 24.04.2025
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10:35 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ishim-2013125736.html
Ситуация по паводку в Ишиме спокойная, сообщили власти
Ситуация по паводку в Ишиме спокойная, сообщили власти - РИА Новости, 24.04.2025
Ситуация по паводку в Ишиме спокойная, сообщили власти
Вода в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области продолжает постепенно прибывать, до превышения отметки опасного явления, которое прогнозировали метеорологи в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:35:00+03:00
2025-04-24T10:35:00+03:00
ишим (река)
тюменская область
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Вода в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области продолжает постепенно прибывать, до превышения отметки опасного явления, которое прогнозировали метеорологи в начале паводкового сезона, еще полтора метра, сообщили РИА Новости в администрации города. "Ситуация по паводку в Ишиме спокойная. Дамбы и защитные насыпи готовы на случай большего подъема воды. Немного подтопило набережную, но это регулярное явление в весенний паводковый сезон. До опасного явления ещё почти 1,5 метра", - сообщили в администрации города. Отмечается, что за последние несколько дней река Ишим на городском гидропосту показывает среднесуточный подъём воды в районе 7-9 сантиметров. За минувшие сутки вода прибыла на 9 сантиметров, до 705, отметка "опасное явление" для данного участка реки - 850 сантиметров. Ранее власти отмечали, что ситуация по паводку на реке Ишим в Тюменской области, где метеорологи прогнозировали подъем уровня воды выше отметок опасного явления до 18 апреля, развивается медленно, пик паводка вероятен в мае. В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
https://ria.ru/20250320/pavodki-2006117725.html
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html
ишим (река)
тюменская область
казахстан
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ишим (река), тюменская область, казахстан
Ишим (река), Тюменская область, Казахстан
Ситуация по паводку в Ишиме спокойная, сообщили власти

До разлива реки Ишим в Тюменской области еще 1,5 метра, ситуация спокойная

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Вода в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области продолжает постепенно прибывать, до превышения отметки опасного явления, которое прогнозировали метеорологи в начале паводкового сезона, еще полтора метра, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Ситуация по паводку в Ишиме спокойная. Дамбы и защитные насыпи готовы на случай большего подъема воды. Немного подтопило набережную, но это регулярное явление в весенний паводковый сезон. До опасного явления ещё почти 1,5 метра", - сообщили в администрации города.
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Отмечается, что за последние несколько дней река Ишим на городском гидропосту показывает среднесуточный подъём воды в районе 7-9 сантиметров. За минувшие сутки вода прибыла на 9 сантиметров, до 705, отметка "опасное явление" для данного участка реки - 850 сантиметров.
Ранее власти отмечали, что ситуация по паводку на реке Ишим в Тюменской области, где метеорологи прогнозировали подъем уровня воды выше отметок опасного явления до 18 апреля, развивается медленно, пик паводка вероятен в мае.
В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
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