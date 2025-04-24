Владимир Ильин получил спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.
Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.
Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.
Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.
Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.
Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.
Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.
Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.
Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.
Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.
Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.
Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.
Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.
Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.
Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.
Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.
Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.
Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.
Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.
Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.
Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.
Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.
Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.
Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.
Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.
Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.
Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.
Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.
Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.
Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.
Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.
Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.
Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.
Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.
Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.
Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.
Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.
Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.
Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.
Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.
Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.
Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.
Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.