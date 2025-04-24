https://ria.ru/20250424/ilin-2013285667.html

Владимир Ильин получил спецприз ММКФ

Владимир Ильин получил спецприз ММКФ - РИА Новости, 24.04.2025

Владимир Ильин получил спецприз ММКФ

Специального приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "За вклад в мировой кинематограф" удостоен народный артист РФ Владимир Ильин, передает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специального приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "За вклад в мировой кинематограф" удостоен народный артист РФ Владимир Ильин, передает корреспондент РИА Новости. ММКФ прошел в российской столице в 47-й раз с 17 по 24 апреля. "Вот есть хорошие актеры, есть техничные актеры, есть глубокие актеры, а есть актеры великие, гениальные, когда не понимаешь, как он это делает… Именно таким актером для меня является Владимир Ильин", - заявил президент ММКФ Никита Михалков. Советский и российский актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В кино он дебютировал в 1967 году в фильме Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша". Широкую известность Ильину принес фильм Евгения Цымбала "Защитник Седов" (1988). Затем он сыграл главные роли в фильмах "Авария – дочь мента" (1989), "Сукины дети" (1990), "Рой" (1990), "Шапка" (1990). В 1993 году за роль сотрудника КГБ в политической драме Александра Митты "Затерянный в Сибири" (1991) был удостоен приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшее исполнение роли второго плана. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

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никита михалков, россия, владимир ильин (советский и российский актер театра и кино), кино, кино и сериалы