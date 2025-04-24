https://ria.ru/20250424/husnullin-2013259354.html

Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая

Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая - РИА Новости, 24.04.2025

Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая

Определенные результаты были достигнуты в работе правительств России и Китая, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в КНР. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:47:00+03:00

2025-04-24T17:47:00+03:00

2025-04-24T17:47:00+03:00

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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Определенные результаты были достигнуты в работе правительств России и Китая, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в КНР. По его словам, в Китае было проведено несколько содержательных и полезных встреч с правительством страны и представителями крупного бизнеса строительной отрасли. "Хочу отметить, что благодаря совместным усилиям президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в работе правительств двух стран уже достигнуты определенные результаты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в ходе встреч удалось обсудить много вопросов. "Это и жилищное, дорожное, инфраструктурное строительство, управление госимуществом, развитие городских и сельских территорий, регулирование строительного рынка, инновационные решения", - уточнил вице-премьер РФ.

https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html

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россия, китай, марат хуснуллин, си цзиньпин, в мире