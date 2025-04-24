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Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая
Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая - РИА Новости, 24.04.2025
Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая
Определенные результаты были достигнуты в работе правительств России и Китая, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в КНР. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:47:00+03:00
2025-04-24T17:47:00+03:00
2025-04-24T17:47:00+03:00
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Определенные результаты были достигнуты в работе правительств России и Китая, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в КНР. По его словам, в Китае было проведено несколько содержательных и полезных встреч с правительством страны и представителями крупного бизнеса строительной отрасли. "Хочу отметить, что благодаря совместным усилиям президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в работе правительств двух стран уже достигнуты определенные результаты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в ходе встреч удалось обсудить много вопросов. "Это и жилищное, дорожное, инфраструктурное строительство, управление госимуществом, развитие городских и сельских территорий, регулирование строительного рынка, инновационные решения", - уточнил вице-премьер РФ.
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россия, китай, марат хуснуллин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Марат Хуснуллин, Си Цзиньпин, В мире
Хуснуллин оценил совместную работу правительств России и Китая
Хуснуллин: в работе правительств России и КНР достигнуты определенные результаты