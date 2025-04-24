https://ria.ru/20250424/gubernator-2013135964.html

Евраев выступил на форуме-выставке "Госзаказ" в Санкт-Петербурге

Евраев выступил на форуме-выставке "Госзаказ" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.04.2025

Евраев выступил на форуме-выставке "Госзаказ" в Санкт-Петербурге

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на пленарной дискуссии форума-выставки "Госзаказ" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:26:00+03:00

2025-04-24T11:26:00+03:00

2025-04-24T11:26:00+03:00

ярославская область

санкт-петербург

россия

михаил евраев

антон гетта

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на пленарной дискуссии форума-выставки "Госзаказ" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Согласно сообщению, делегация Ярославской области во главе с губернатором принимает участие в юбилейном, 20-м форуме-выставке "Госзаказ", который проходит 23-25 апреля в Санкт-Петербурге. "Глава региона выступил на пленарной дискуссии, в ходе которой обсудили тенденции и планы контрактной системы. Михаил Евраев отметил, что сегодня Россия входит в число передовых стран по организации системы госзаказа", - говорится в сообщении пресс-службы. Ярославский губернатор в своем выступлении отметил, что за 20 лет прошла целая эпоха в становлении госзаказа. По мнению Евраева, качественный результат в конкурентной среде можно получить в том случае, если делать это профессионально. "Первое, с чего мы начали в регионе при становлении процесса, это грамотное выстраивание всех процедур. Причем не только госзаказа, но и любых торгов, в том числе по имуществу, имущественным правам и другим направлениям, которые бы позволяли в конкурентной среде достигать качественного результата", - цитирует Евраева пресс-служба. Глава региона рассказал, что в Ярославской области наработана правоприменительная практика взыскания денежных средств по банковской гарантии, и предложил в развитие системы госзаказа разработку рейтинга деловой репутации для участников закупок. "Надо подумать и про рейтинг деловой репутации. На основе количества исполненных контрактов, их объемов, качества, санкций. Те, кто занимает лидирующие позиции, должны иметь определенные преференции. Мы должны поощрять добросовестных поставщиков. В настоящее время существует рейтинг исключительно недобросовестных поставщиков", – сказал губернатор. Депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что ему понравилось выступление Евраева, оценив предложенную губернатором инициативу. "Мне понравилось предложение по поводу рейтинга добросовестных поставщиков и подрядчиков, потому что репутация должна чего-то стоить", - цитирует Гетту пресс-служба правительства Ярославской области. Сообщается, что за развитие системы государственного заказа в России Евраеву вручили ведомственную награду Федерального казначейства – медаль "За содействие".

https://ria.ru/20250423/evraev-2013032132.html

https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012692115.html

https://ria.ru/20250325/poshekhone-2007222687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, россия, михаил евраев, антон гетта, госдума рф