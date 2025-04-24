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В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:28 24.04.2025 (обновлено: 23:39 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/gladkov-2013296531.html
В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков
В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков - РИА Новости, 24.04.2025
В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:28:00+03:00
2025-04-24T23:39:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево никто не пострадал.Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, и, к сожалению, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Также предварительно сообщалось о нескольких пострадавших."То, как дронами не давали тушить пожар - мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал. Благодарен всем, кто старался спасти святыню - в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", - написал Гладков.Достопримечательность Новый Иерусалим являет собой репродукцию библейского Иерусалима. Место расположения – на Михеевской горе в селе Сухарево, находится в 30 километрах от города Валуйки. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Происшествия
В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков

Гладков: при пожаре после атаки ВСУ в Новом Иерусалиме никто не пострадал

© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияПожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 года
Пожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Пожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 года
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево никто не пострадал.
Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, и, к сожалению, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Также предварительно сообщалось о нескольких пострадавших.
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"То, как дронами не давали тушить пожар - мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал. Благодарен всем, кто старался спасти святыню - в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", - написал Гладков.
Достопримечательность Новый Иерусалим являет собой репродукцию библейского Иерусалима. Место расположения – на Михеевской горе в селе Сухарево, находится в 30 километрах от города Валуйки. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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