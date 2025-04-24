https://ria.ru/20250424/gladkov-2013296531.html

В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков

В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков - РИА Новости, 24.04.2025

В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:28:00+03:00

2025-04-24T23:28:00+03:00

2025-04-24T23:39:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013295536_0:86:781:525_1920x0_80_0_0_dfcbd9810a2c9f1e8e0ccaf862cf89bc.jpg

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево никто не пострадал.Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, и, к сожалению, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Также предварительно сообщалось о нескольких пострадавших."То, как дронами не давали тушить пожар - мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал. Благодарен всем, кто старался спасти святыню - в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", - написал Гладков.Достопримечательность Новый Иерусалим являет собой репродукцию библейского Иерусалима. Место расположения – на Михеевской горе в селе Сухарево, находится в 30 километрах от города Валуйки. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, россия, происшествия