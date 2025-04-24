В сгоревшем храме после атаки ВСУ никто не пострадал, заявил Гладков
Гладков: при пожаре после атаки ВСУ в Новом Иерусалиме никто не пострадал
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияПожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 года
Пожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 года
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при пожаре после атаки ВСУ в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево никто не пострадал.
Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, и, к сожалению, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Также предварительно сообщалось о нескольких пострадавших.
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"То, как дронами не давали тушить пожар - мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал. Благодарен всем, кто старался спасти святыню - в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", - написал Гладков.
Достопримечательность Новый Иерусалим являет собой репродукцию библейского Иерусалима. Место расположения – на Михеевской горе в селе Сухарево, находится в 30 километрах от города Валуйки. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
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