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Нечаев: преступления нацистов против СССР должны быть признаны геноцидом
Нечаев: преступления нацистов против СССР должны быть признаны геноцидом - РИА Новости, 24.04.2025
Нечаев: преступления нацистов против СССР должны быть признаны геноцидом
Преступления нацистской Германии и ее пособников против народов СССР должны быть признаны геноцидом, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:25:00+03:00
2025-04-24T20:25:00+03:00
2025-04-24T20:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Преступления нацистской Германии и ее пособников против народов СССР должны быть признаны геноцидом, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Война на уничтожение, которую нацисты развязали против Советского Союза, унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Преступления Третьего рейха и его пособников должны быть признаны геноцидом народов СССР. Призываем к этому новый состав бундестага и новое федеральное правительство ФРГ, когда оно будет сформировано", - говорится в комментарии Нечаева, распространенном пресс-службой посольства РФ. Посол подчеркнул, что Россия, являясь государством-продолжателем СССР, свято чтит память жертв Великой Отечественной войны и не делит подвиг советских воинов и огромные жертвы по национальному признаку. "На территории Германии находятся более 4 тысяч захоронений, в которых покоятся более 700 тысяч советских воинов. Искренне признательны местным властям, Германскому народному союзу по уходу за военными могилами, гражданам ФРГ за бережное отношение к советским воинским захоронениям и мемориалам", - добавил Нечаев.
https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html
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в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Нечаев: преступления нацистов против СССР должны быть признаны геноцидом
Нечаев: преступления нацистов против народов СССР должны быть признаны геноцидом