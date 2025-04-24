https://ria.ru/20250424/film-2013278463.html

Лучшей русской премьерой на ММКФ стала картина "Мужу привет"

Лучшей русской премьерой на ММКФ стала картина "Мужу привет" - РИА Новости, 24.04.2025

Лучшей русской премьерой на ММКФ стала картина "Мужу привет"

Фильм "Мужу привет" режиссера Антона Маслова удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:50:00+03:00

2025-04-24T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фильм "Мужу привет" режиссера Антона Маслова удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".Лучшую картину в конкурсе "Русские премьеры" выбирали из семи фильмов: "Мужу привет" Антона Маслова, "Туда" Ивана Петухова, "Самозванцы" Марии Рейзен, "Легенды наших предков" Ивана Соснина, "Волки" Михаила Кулунакова, "Бесконечный апрель" Антона Бутакова.Жюри конкурса "Русские премьеры" возглавил режиссер Владимир Грамматиков.Также фильмы в конкурсе оценивали режиссер Анна Матисон и продюсер Сергей Титинков.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20250424/mmkf-2011689701.html

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владимир грамматиков , анна матисон, сергей эйзенштейн, россия, в мире, кино, кино и сериалы