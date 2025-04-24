Рейтинг@Mail.ru
В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:45 24.04.2025 (обновлено: 20:14 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/film-2013277180.html
В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм
В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм - РИА Новости, 24.04.2025
В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм
Лучшим документальным фильмом Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина из Китая "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пан Чжици, передает РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:45:00+03:00
2025-04-24T20:14:00+03:00
китай
в мире
культура
россия
индия
питер кузник
кино
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011917912_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c43dd2cb6e13bb2660340716b7645709.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лучшим документальным фильмом Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина из Китая "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пан Чжици, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия"."Лучшим документальным фильмом стал "Тетушка Ху и ее райский сад", - объявил член жюри конкурса, американский профессор, общественный деятель Питер Кузник.Оценивали конкурс также бразильский кинематографист Бруно Жорже и российский кинооператор-постановщик Ирина Уральская.В конкурсе документального кино были заявлены 8 картин: "Аутентичный бэнд марино" (Мексика), "Багджан" (Индия, Германия), "Дни с ней" (Аргентина), "Прием" (Иран), "Реверс" (Россия), "Синара" (Россия), "Зимник" (Россия) и "Тетушка Ху и ее райский сад" (Китай).ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
https://ria.ru/20250424/mmkf-2011689701.html
китай
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011917912_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_45742e34d1dceda9f967ea302108ca7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, россия, индия, питер кузник, кино, кино и сериалы
Китай, В мире, Культура, Россия, Индия, Питер Кузник, кино, Кино и сериалы
В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм

Фильм "Тетушка Ху и ее райский сад" выиграл в конкурсе документального кино ММКФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 47-го Московского международного кинофестиваля
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лучшим документальным фильмом Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина из Китая "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пан Чжици, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
Вчера, 06:02
"Лучшим документальным фильмом стал "Тетушка Ху и ее райский сад", - объявил член жюри конкурса, американский профессор, общественный деятель Питер Кузник.
Оценивали конкурс также бразильский кинематографист Бруно Жорже и российский кинооператор-постановщик Ирина Уральская.
В конкурсе документального кино были заявлены 8 картин: "Аутентичный бэнд марино" (Мексика), "Багджан" (Индия, Германия), "Дни с ней" (Аргентина), "Прием" (Иран), "Реверс" (Россия), "Синара" (Россия), "Зимник" (Россия) и "Тетушка Ху и ее райский сад" (Китай).
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Красная дорожка ММКФ-2025: удачные и провальные наряды звезд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.

Актриса Анна Пескова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.

Актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.

Певица Жасмин на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.

Актриса Анна Александрова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.

Певица, актриса Евгения Малахова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.

Актриса, сценарист и режиссер кино и театра Стася Толстая (Венкова) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.

Актриса Татьяна Герман на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.

Балерина Анна Тихомирова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.

Актриса Елена Подкаминская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.

Режиссер Анна Матисон на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.

Главный редактор российского издания КиноРепортер, телеведущая Мария Лемешева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.

Актриса Юлия Хлынина на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Гости на красной дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Съемочная группа фильма открытия В списках не значился по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 17

Актриса Настасья Самбурская, как и многие гостьи церемонии открытия ММКФ, выбрала для наряда черный цвет. Однако у нее было, пожалуй, самое эффектное платье на красной дорожке. Ассиметричный верх, перья и лепестки — ну точно черный лебедь. Прическа и макияж тоже радуют глаз. Великолепный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 17

Еще одно эффектное появление — у актрисы Анны Песковой. Само платье — обычный черный футляр, а вот накидка оказалась с сюрпризом. Зеленый цвет ярко смотрелся на красной дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 17

Актриса Анна Банщикова также предпочла черный. Весьма скромное, глухое платье (не считая полупрозрачного верха), минимум украшений, простая прическа. Это явно выбор в пользу лаконичности. Впрочем, платье Анне очень идет, и актриса явно в хорошей форме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 17

Еще один подчеркнуто сдержанный образ — у Жасмин. Обычно певица одевается более нарядно. Впрочем, яркая брошь, драпировка и небольшой шлейф на жакете все же выделяют этот костюм. Без них бы он смотрелся, скорее, повседневным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 17

Белый — второй по популярности цвет нарядов звезд на красной дорожке ММКФ-2025. В стильном платье с удлиненными рукавами появилась на церемонии актриса Анна Александрова. Никаких ярких украшений, ни часов, ни колец, ни браслетов, только сережки с жемчугом. Впрочем, здесь этого и не требовалось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 17

Снова стильный образ в белом. Певица, актриса Евгения Малахова выбрала лаконичное шелковое платье со шлейфом — это всегда эффектно смотрится на фотографиях с красной дорожки. Главное, в нем не запутаться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 17

Актриса и сценарист Стася Толстая также появилась в белом платье. Но с ним как будто бы что-то не так. То ли платье не подходит по размеру и фасону, то ли это просто не очень удачная для актрисы фотография. В любом случае — образ милый, прическа и макияж ей идут.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 17

Вечернее платье глубокого винного цвета с платиновой вышивкой выбрала актриса Лянка Грыу. Идеальное декольте, макияж и украшения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 17

Еще одно декольте в глубоком винном цвете — у актрисы Татьяны Герман. Но в этом случае что-то пошло не так.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 17

Балерина Анна Тихомирова выбрала красное платье-мини, которое уместнее смотрелось бы в популярном ночном клубе, но не на красной дорожке открытия Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 17

Елена Подкаминская появилась на церемонии открытия в платье горчичного цвета. Не самый удачный образ, были у Елены и более роскошные выходы. Но в принципе актрисе идет обычно все, что она ни наденет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 17

Режиссер Анна Матисон выбрала похожий цвет для вечернего наряда. Ярко-желтое платье уравновесил строгий удлиненный черный кардиган.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 17

Главный редактор российского издания "КиноРепортер", телеведущая Мария Лемешева предпочла черно-белую классику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 17

Актриса Юлия Хлынина буквально блистала на красной дорожке. Она выбрала наряд стального цвета, щедро украшенный крупными пайетками. Эффектный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 17

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман — младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 17

Съемочная группа фильма открытия "В списках не значился" по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 17

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз "Верю. Константин Станиславский", и актер Алексей Гуськов (слева направо) на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
КультураКитайВ миреРоссияИндияПитер КузниккиноКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала