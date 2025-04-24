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В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм

В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм - РИА Новости, 24.04.2025

В конкурсе документального кино на ММКФ победил китайский фильм

Лучшим документальным фильмом Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина из Китая "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пан Чжици, передает РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:45:00+03:00

2025-04-24T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лучшим документальным фильмом Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина из Китая "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пан Чжици, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия"."Лучшим документальным фильмом стал "Тетушка Ху и ее райский сад", - объявил член жюри конкурса, американский профессор, общественный деятель Питер Кузник.Оценивали конкурс также бразильский кинематографист Бруно Жорже и российский кинооператор-постановщик Ирина Уральская.В конкурсе документального кино были заявлены 8 картин: "Аутентичный бэнд марино" (Мексика), "Багджан" (Индия, Германия), "Дни с ней" (Аргентина), "Прием" (Иран), "Реверс" (Россия), "Синара" (Россия), "Зимник" (Россия) и "Тетушка Ху и ее райский сад" (Китай).ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

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