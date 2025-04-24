https://ria.ru/20250424/evropa-2013200713.html

СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа

СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025

СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа

По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:43:00+03:00

2025-04-24T14:43:00+03:00

2025-04-24T14:43:00+03:00

в мире

россия

дональд трамп

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/svr-2013199798.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)