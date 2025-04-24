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СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:43:00+03:00
2025-04-24T14:43:00+03:00
2025-04-24T14:43:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, дональд трамп, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
СВР: разжигатели войны из ЕС пытаются подорвать миротворческие усилия Трампа