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СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
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14:43 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/evropa-2013200713.html
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:43:00+03:00
2025-04-24T14:43:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, дональд трамп, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа

СВР: разжигатели войны из ЕС пытаются подорвать миротворческие усилия Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ЕС привлек сбежавших из России "расследователей" к дискредитации Трампа
Вчера, 14:40
 
В миреРоссияДональд ТрампСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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