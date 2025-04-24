https://ria.ru/20250424/es-2013256027.html

ЕК представит план отказа от российского газа через две недели

ЕК представит план отказа от российского газа через две недели - РИА Новости, 24.04.2025

ЕК представит план отказа от российского газа через две недели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что твердо намерена через две недели представить свой план поэтапного полного отказа Евросоюза от ископаемых... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:38:00+03:00

2025-04-24T17:38:00+03:00

2025-04-24T17:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что твердо намерена через две недели представить свой план поэтапного полного отказа Евросоюза от ископаемых энергетических источников из России. "Через две недели мы представим дорожную карту с конкретными мерами по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива. Чтобы мы больше не зависели от недружественной державы в удовлетворении наших энергетических потребностей", - сказала фон дер Ляйен на энергетическом саммите в Лондоне. Она пояснила, что ЕС сократил свой импорт газа из России с 45% до 18%. "Мы также сократили с одной из пяти баррелей нефти до одной из пятидесяти - в десять раз. И мы полностью отказались от угля из России", - добавила глава Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября прошлого года заявила, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. При этом фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере до конца десятилетия. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. -0-

https://ria.ru/20250423/evropa-2012988189.html

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