https://ria.ru/20250424/ege-2013287192.html

Минобр опроверг удаление школьницы с ЕГЭ в Дагестане из-за надписи на руке

Минобр опроверг удаление школьницы с ЕГЭ в Дагестане из-за надписи на руке - РИА Новости, 24.04.2025

Минобр опроверг удаление школьницы с ЕГЭ в Дагестане из-за надписи на руке

Надписи, связанные с заданиями контрольно-измерительных материалов (КИМ), были нанесены на руке школьницы в Дагестане, которую удалили с ЕГЭ якобы за надпись... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:05:00+03:00

2025-04-24T21:05:00+03:00

2025-04-24T21:05:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Надписи, связанные с заданиями контрольно-измерительных материалов (КИМ), были нанесены на руке школьницы в Дагестане, которую удалили с ЕГЭ якобы за надпись "женщина" на руке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики. В четверг в одном из Telegram-каналов появилась информация, что девочку из Дагестана удалили с экзамена по обществознанию за надпись "женщина" на руке и составили акт о нарушении правил. Сообщалось, что суд встал на сторону девочки, которой дали дополнительную попытку в резервный день, а попытка минобрнауки республики обжаловать решение суда оказалась безуспешной. "За слово "женщина" не могут ребенка просто взять и удалить. Были записи, связанные с заданиями КИМ, которые ребенок стер до того, как его отвели в штаб. Записи на руках участника государственной итоговой аттестации (ГИА), относящиеся к содержанию КИМ и их связи с заданием, которое решал участник ГИА во время экзамена, согласно пунктам 72 и 73 Порядка проведения ГИА-11, являются достаточным основанием для удаления участника с экзамена", - рассказала собеседница агентства. В министерстве отметили, что апелляционное определение Верховного суда Дагестана оставило жалобу минобрнауки Дагестана без удовлетворения из-за того, что ответственные лица пункта проведения экзамена должным образом не зафиксировали выявленное нарушение.

https://ria.ru/20250422/ege-1734473764.html

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россия, общество, образование - общество, республика дагестан, министерство образования рф