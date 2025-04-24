https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013078790.html

Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА

Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025

Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА

Около 10 украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:56:00+03:00

2025-04-24T02:56:00+03:00

2025-04-24T02:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 10 украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250424/opasnost-2013077954.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)