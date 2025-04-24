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Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА
Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА
Около 10 украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:56:00+03:00
2025-04-24T02:56:00+03:00
2025-04-24T02:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 10 украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250424/opasnost-2013077954.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА
Гусев: над Воронежской областью уничтожили около десяти БПЛА