https://ria.ru/20250424/arest-2013272029.html

На юрлица компании-разработчика игры "Мир кораблей" наложили арест

На юрлица компании-разработчика игры "Мир кораблей" наложили арест - РИА Новости, 24.04.2025

На юрлица компании-разработчика игры "Мир кораблей" наложили арест

Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр "Леста игры", выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:18:00+03:00

2025-04-24T19:18:00+03:00

2025-04-24T19:19:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

белоруссия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр "Леста игры", выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП РФ. Согласно материалам банка данных исполнительных производств ФССП РФ, исполнительные листы были выданы компаниям 17 апреля. Под арест попали три юридических лица: основная ООО "Леста" и дочерние ООО "Леста Геймс Москва" и ООО "Леста Геймс Эдженси". По данным сервиса "БИР-Аналитик", организации занимаются "разработкой компьютерного программного обеспечения" и "изданием компьютерных игр". Как указывается на сайте компании, с апреля 2022 года она "отвечает за оперирование" известной онлайн-игры "Мир танков" на территории России и Белоруссии. По данным сайта "Леста Геймс Эдженси", "Леста игры" - один из крупнейших российских разработчиков и издателей видеоигр. "Леста игры" была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. В настоящий момент группа компаний имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске. Флагманский проект студии - игра "Мир кораблей", запущенная в 2015 году, - насчитывает десятки миллионов игроков по всему миру и входит в топ-10 игр по аудитории и выручке в СНГ.

https://ria.ru/20250330/srok-2008203359.html

https://ria.ru/20250422/syn-2012713223.html

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технологии, россия, санкт-петербург, белоруссия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия, видеоигры