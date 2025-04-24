https://ria.ru/20250424/akter-2013279963.html

Евгений Цыганов победил на ММКФ в номинации "Лучший актер"

Евгений Цыганов победил на ММКФ в номинации "Лучший актер" - РИА Новости, 24.04.2025

Евгений Цыганов победил на ММКФ в номинации "Лучший актер"

Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марию Родригес Сото из Испании, а актером - российского артиста Евгения Цыганова,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:57:00+03:00

2025-04-24T19:57:00+03:00

2025-04-24T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марию Родригес Сото из Испании, а актером - российского артиста Евгения Цыганова, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". Фестиваль открылся 17 апреля.Сото получила приз за роль в фильме "Дом в огне", а Цыганов - за экранизацию романа Льва Толстого "Семейное счастье"."Хочу сказать о Жене то, что он самый неравнодушный актер из всех, кого я знаю. Я считаю его самым неравнодушным актером и не только соавтором роли, но и в принципе соавтором фильма. Я очень рада и буду счастлива передать Жене этот приз", - заявила режиссер фильма Стася Толстая, получая приз за Цыганова, который не смог присутствовать на церемонии закрытия кинофестиваля."Семейное счастье" – драма по одноименному роману Льва Толстого. По сюжету после потери родителей юная Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича, им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга."Дом в огне" тоже пронизана темой семьи, только на испанском побережье Коста-Брава, где главная героиня предвкушает встречу с родственниками на выходных.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

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евгений цыганов, россия, испания, в мире, кино, кино и сериалы