https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013095734.html

Алхас Квициния: для Абхазии День Победы — священная дата

Алхас Квициния: для Абхазии День Победы — священная дата - РИА Новости, 24.04.2025

Алхас Квициния: для Абхазии День Победы — священная дата

Абхазия гордится своими гражданами, участвующими в специальной военной операции на Украине, и верит, что вместе с Россией приближает общую победу, заявил посол... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T11:54:00+03:00

бадра гунба

алхас квициния

абхазия

россия

москва

владимир путин

международная организация гражданской авиации

российский союз туриндустрии (рст)

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Абхазия гордится своими гражданами, участвующими в специальной военной операции на Украине, и верит, что вместе с Россией приближает общую победу, заявил посол республики в Москве Алхас Квициниа. В интервью РИА Новости он рассказал об абхазских героях спецоперации, о значении 9 мая для страны, о восстановлении российского турпотока, а также о планах по развитию энергетического комплекса Абхазии и авиасообщения с городами России.— Приедет ли президент Абхазии Бадра Гунба на празднование 9 мая в Россию?— Да, безусловно. Президент Бадра Гунба планирует посетить торжества в Москве по случаю 80-летия Победы 9 мая. Владимир Путин лично пригласил его принять участие в памятных мероприятиях, подчеркнув общую историческую память наших народов. В Кремле подтвердили, что в числе иностранных гостей на трибунах 9 мая ожидается и присутствие президента Абхазии. Для Абхазии День Победы — священная дата, и участие нашего лидера в параде — знак глубокого уважения к общей истории и боевому братству с народом России. Президент Гунба намерен таким образом отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и подчеркнуть неразрывные союзнические связи с Россией.— Рассматривают ли власти Абхазии возможность принятия аналога закона об иностранных агентах, как в России и США?— Эта тема действительно находится в повестке. В Абхазии нет прямого аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act, закон о регистрации иноагентов. — Прим. ред.) или российского закона об иноагентах, однако в феврале 2024 года предыдущий президент внес в парламент проект закона "Об иностранных агентах". Теперь дело за парламентом. Но в случае рассмотрения вопроса о принятии законопроекта, на мой взгляд, мы должны прежде всего опираться на принципы защиты суверенитета и информационного пространства нашей страны, но и не ущемлять законопослушные общественные организации и их сотрудников.— Обсуждают ли Сухум и Москва возможность открытия второй российской военной базы в Абхазии?— В сфере обороны у нас с Россией полное взаимопонимание. Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности. Что касается второй базы — подобный вопрос звучал в прессе в связи с соглашением о расширении военно-морского сотрудничества. Речь идет о ремонтно-технической базе ВМФ в городе Очамчыре. Однако я бы не назвал это "новой базой" в классическом понимании. Все происходит в рамках действующих двусторонних договоров 2009 года о союзничестве и военном сотрудничестве. Подчеркну, Абхазия и Россия прозрачно обсуждают все аспекты безопасности. Присутствие российских сил носит оборонительный характер и нацелено на сдерживание потенциальной агрессии. Мы помним, что Грузия до сих пор отказывается подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы, и потому подобные меры предосторожности оправданы. В обществе Абхазии понимают: расширение военной кооперации с Россией — залог нашего мира.— Подтверждается ли дата запуска рейсов Москва — Сухум 1 мая 2025 года? Что известно о рейсах?— Возобновление авиасообщения с Россией — одна из самых ожидаемых новостей. Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны. По информации Минтранса России, первый пассажирский рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" из Москвы — аэропорта Внуково — в Сухум запланирован на 3 мая 2025 года. А уже 6 мая авиакомпания "Икар" начнет полеты из Нижнего Новгорода в Сухум. В феврале этого года в сухумском аэропорту успешно приземлился тестовый рейс из Москвы — впервые за более чем 30 лет пассажирский самолет сел на нашей земле. Это важнейшее событие продемонстрировало техническую готовность аэропорта. Полностью реконструкция аэропорта имени В. Г. Ардзинба (Сухум) должна завершиться в первом полугодии 2025 года. Таким образом, все идет по графику. Регулярное авиасообщение, прерванное три десятилетия назад, действительно возобновляется — сначала на внутренних линиях с Россией. Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России.— Есть ли интерес к рейсам из других городов России в Сухум и планы расширения авиасообщения?— В дальнейшем география и частота рейсов, безусловно, будут расширяться. Интерес огромный. Москва — лишь начало. Уже заявлены и другие направления. Помимо рейсов из Москвы и Нижнего Новгорода, о которых мы упомянули, допуски на полеты в Абхазию получили также авиакомпании, планирующие вылеты из других регионов. Например, перевозчик "НордСтар" получил разрешение летать из Красноярска — до трех рейсов в неделю — и до семи рейсов в неделю из Москвы. "АйФлай" может выполнять до 14 рейсов в неделю из столицы России. Кроме того, еще в прошлом году экс-президент Абхазии заявил, что после открытия аэропорта планируется выполнять рейсы примерно в семь городов России. Сейчас, по мере запуска авиасообщения, этот потенциал начинает реализовываться. В российских регионах проявляют инициативу: так, руководство Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов выражало интерес к прямым рейсам в Сухум. Наша сторона выразила готовность проработать организацию авиарейсов с этими регионами. Туристический спрос — ключевой драйвер: Абхазия традиционно входит в число самых популярных направлений у россиян.По данным Российского союза туриндустрии, Абхазия обеспечивает около 8,6% всего выездного турпотока россиян, уступая лишь Турции и еще нескольким странам. С запуском собственного аэропорта мы ожидаем только усиления этой позиции. Таким образом, в перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами — Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России. Работа по расширению маршрутной сети уже идет: Минтранс Российской Федерации открыто заявляет, что будет наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полетов в Абхазию. Мы рассчитываем, что к разгару курортного сезона список городов с прямым сообщением существенно расширится, обеспечивая удобство путешествий и рост туризма.— Как вы относитесь к попыткам Грузии через ИКАО заблокировать авиасообщение с Сухумом?— С большим разочарованием. Тбилиси, к сожалению, вновь встает на путь конфронтации, пытаясь политизировать гуманитарный вопрос. Нам известно, что Агентство гражданской авиации Грузии обратилось в ИКАО (Международную организацию гражданской авиации) с требованием запретить российским авиакомпаниям полеты в Сухум. Грузинская сторона заявляет, будто эксплуатация сухумского аэропорта "незаконна" и нарушает Чикагскую конвенцию (о международной гражданской авиации. — Прим. ред.), поскольку аэропорт не имеет сертификата, выданного в Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признает наш аэропорт из-за непризнания Абхазии. Мы, конечно, ожидали иного подхода. Еще недавно из уст лидеров партии "Грузинская мечта" звучали призывы к прагматичному диалогу, признанию новых реалий, даже готовность извиниться перед абхазами и югоосетинами за 2008 год — казалось, намечается более конструктивный курс. Однако вместо этого Тбилиси делает шаблонные, политически ангажированные заявления, оторванные от реальности.Попытки задействовать механизмы ИКАО для изоляции Абхазии мы считаем бесперспективными. Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва — Сухум не нарушают ничьей безопасности. Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае самолеты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси.— Обеспечена ли Абхазия электроэнергией? Как оформлена гуманитарная помощь России? Будут ли меры перед зимой?— Прошедшая зима стала серьезным испытанием для нашей энергетики. В Абхазии ежегодно в осенне-зимний период ощущается дефицит электроэнергии, так как основной источник — Ингурская ГЭС — снижается в мощности из-за падения уровня воды, а внутренние резервы ограничены. К концу 2024 года ситуация усугубилась. В декабре отключения света доходили до 9-11 часов в сутки — для нас это ЧП общенационального масштаба. Исполняющий на тот момент обязанности президента Бадра Гунба тогда экстренно обратился к руководству России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. Россия откликнулась быстро, и уже с 23 декабря начался переток мощности из единой энергосистемы Российской Федерации. Всего в период с конца декабря по начало февраля было безвозмездно поставлено около 327 миллионов кВт·ч.Договоренности были оформлены как гуманитарная помощь — помощь оказана на безвозмездной основе. Благодаря поддержке Москвы к Новому году удалось снять жесткий график веерных отключений: снабжение стабилизировалось. По оценкам нашего Минэнерго, полученного объема хватило до середины февраля, после чего генерация ИнгурГЭС частично восстановилась за счет сезонного подъема воды. С февраля ситуация с энергоснабжением нормализовалась. Более того, в марте, во время встречи в Кремле, президент Путин лично заверил президента Гунбу, что Россия продолжит экстренную энергоподдержку Абхазии по мере необходимости.Что дальше? Конечно, мы не можем каждый год полагаться только на аварийные меры. Уже сейчас в Абхазии разрабатывается комплексный план подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Во-первых, на постоянной основе действуют ограничения и запреты на майнинг криптовалют — вплоть до изъятия оборудования — чтобы подобный кризис не повторился. Во-вторых, модернизируется инфраструктура: российские специалисты помогают нам обновлять электросети, снижать потери при передаче энергии. Разумеется, параллельно мы сохраняем совместное управление ИнгурГЭС с грузинской стороной — за десятилетия эта схема доказала эффективность, и мы надеемся на рациональное взаимодействие без политики, чтобы станция работала надежно.Более того, рассматриваются инвестиции в локальную генерацию внутри Абхазии — например, строительство небольшой газотурбинной ТЭС или возобновляемых источников — есть интерес к солнечной энергетике на равнине. До наступления зимы правительство проведет технический аудит всех подстанций. И, конечно, в случае необходимости мы вновь обратимся к России — благо, российская сторона уже подтвердила готовность подставить плечо союзнику.— Восстановился ли туризм в республике после спада в 2024 году? Есть ли рост?— Да, сейчас мы наблюдаем уверенное восстановление туристического сектора после непростого конца прошлого года. Эти события, естественно, испугали некоторых туристов: зарубежные туроператоры тогда не рекомендовали поездки в Абхазию, пошел вал отмен бронирований. К тому же наложились проблемы с электричеством — веерные отключения в декабре тоже негативно сказались на имидже курорта. В результате в период новогодних праздников 2024/25 мы действительно недосчитались гостей. Для примера, легендарные достопримечательности — озеро Рица, Ново-Афонская пещера — приняли в начале января на 20-30% меньше посетителей, чем годом ранее. Однако с начала 2025 года, особенно после стабилизации обстановки, туристический поток быстро восстанавливается.Эксперты дают оптимистичные прогнозы. Российский союз туриндустрии сообщает, что спрос на поездки в Абхазию возвращается к докризисному уровню и даже превышает его. Ожидается, что по итогам 2025 года турпоток из России вырастет примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры отмечают: после завершения президентских выборов — а в марте у нас успешно прошли выборы, победил Бадра Гунба, обстановка стабилизировалась — бронирования активно оживают. Абхазия вообще на протяжении последних лет демонстрировала хорошую динамику — до политического кризиса продажи туров росли опережающими темпами. Представители компаний говорят, что за предыдущие два года продажи путевок в Абхазию выросли вдвое, и это не случайно. Многие россияне переориентировались на наш курорт вместо более дорогих или сложнодоступных направлений. Кто-то сравнивает нас с Крымом и Сочи: у нас и природа уникальная, и цены зачастую ниже, и сервис улучшается. Действительно, благодаря в том числе российским инвесторам в Абхазии появились современные отели, бассейны, спа-комплексы, новые рестораны — инфраструктура развивается, и это привлекает отдыхающих.Уже к майским праздникам 2025 года отмечен туристический бум: по данным крупных турпорталов, Абхазия вышла в топ направлений у российских путешественников. Спрос настолько высок, что на лето многие отели забронированы заранее. Мы уверены, что с открытием прямого авиасообщения турпоток еще увеличится. Абхазия традиционно принимает около 1,5 миллиона туристов из России в год, а общее число пересечений границы с Российской Федерацией может доходить до четырех-пяти миллионов — с учетом краткосрочных поездок. 2025 год, по оценкам ряда экспертов, может стать рекордным по числу гостей из России. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы отдых был комфортным и безопасным. Усилены меры безопасности, курорты благоустраиваются. В итоге можно с уверенностью сказать: спад преодолен, туристическая отрасль Абхазии возвращается на траекторию роста. Перед сезоном все участники рынка — от гостиниц до экскурсионных фирм — настроены весьма позитивно.— Сколько граждан Абхазии участвует в СВО? Есть ли героические истории, которые стоит рассказать?— Абхазия — географически маленькая страна, но вклад наших добровольцев в совместное дело с Россией очень заметен. Официально мобилизация у нас не проводилась, однако многие жители республики по зову сердца отправились помочь братской России в зоне СВО. Точное количество назвать сложно — многие абхазы имеют российское гражданство. По данным можно судить: в ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери. Значит, общее число участников — несколько сотен. Среди них есть и бойцы легендарной интернациональной бригады "Пятнашка", сформированной еще в 2014 году из добровольцев разных народов, включая абхазов. Есть и наши земляки, которые были призваны из разных городов России и сражались в рядах российской армии. Мы относимся ко всем ним с огромным почтением и благодарностью — это настоящие герои.Хочу отметить, что у нас богатая традиция добровольчества: в 1992-1993 годах сотни ребят из Северного Кавказа, из Приднестровья, из России встали на защиту Абхазии. Теперь настал наш черед — абхазские добровольцы считают своим долгом поддержать Россию. Они говорят прямо: "Сражаясь за Россию, мы защищаем и Абхазию". И это не просто слова. Еще до начала СВО наши добровольцы воевали на стороне Донбасса. Известен пример Ахры Авидзба (позывной Абхаз), который с 2014 года командовал подразделением в Донецке и стал символом абхазского братства с народом ДНР. С начала же СВО поток добровольцев из Абхазии постоянно рос. Ребята проявляют чудеса мужества. Ряд наших добровольцев удостоены высших наград Абхазии посмертно — их имена вписаны в новейшую историю. В школах проводятся уроки мужества, открываются памятные доски. Недавно в селе Аацы был открыт класс в память о павших защитниках — наших земляках-добровольцах. То есть память о них свято хранится на Родине.Для абхазского народа эти добровольцы — настоящие герои. Они воюют плечом к плечу с российскими солдатами, деля с ними все тяготы. По отзывам командиров, абхазские бойцы отличаются отвагой и воинской выучкой — многие ведь прошли через грузино-абхазскую войну в 1992-1993 годах. И знаете, ими движет не корысть, не принуждение, а искренняя убежденность. Один из них в интервью сказал фразу, которая у нас разошлась цитатой: "Если Россия оступится — нас не станет". Отсюда такая мотивация, и мы гордимся каждым.Я бы особо отметил батальон "Пятнашка" — интернациональный, но с абхазским сердцем. Многие бойцы там — наши соотечественники. Есть и трагические истории: погибли братья Киркинадзе из Кутола, Беслан Тапагуа из Очамчыры и другие — всего, повторю, десятки имен. Каждого из них правительство и народ Абхазии считают своим сыном. Мы помогаем семьям погибших, организуем доставку тел на родину и их достойное захоронение. А тех, кто продолжает сражаться, стараемся всячески поддерживать. Знайте, что в Абхазии люди молятся за победу России и за здоровье наших общих воинов.Таким образом, на фронтах СВО плечом к плечу с россиянами находятся добровольцы из Абхазии — по сути, интернациональное братство по оружию. Их подвиги — это воплощение нашей нерушимой дружбы. И сколько бы их ни было — сто или триста — цена их вклада измеряется не цифрой, а доблестью. Абхазия низко склоняет голову перед их героизмом и верит, что совместными усилиями мы приближаем общий День Победы.— Благодарю за столь развернутые ответы. Ваши комментарии позволяют лучше понять позицию Абхазии.— Спасибо вам за интерес к нашей республике. Абхазия всегда открыта к диалогу и ценит возможность донести свою точку зрения до братского российского народа. Надеюсь, наши отношения и дальше будут только крепнуть на благо обеих стран.

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