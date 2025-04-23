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В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
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20:05 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/yuar-2013043626.html
В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского
В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского
Активисты правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) в вышедшем документальном фильме заявили о поддержке России, осудили Запад и Владимира... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:05:00+03:00
2025-04-23T20:05:00+03:00
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владимир зеленский
сирил рамафоса
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Активисты правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) в вышедшем документальном фильме заявили о поддержке России, осудили Запад и Владимира Зеленского в преддверии визита последнего в Преторию. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, а в четверг ждет Зеленского, собираясь, в частности, обсудить с ним "усилия по установлению прочного мира". В документальном фильме, который разместил в интернете АНК, член военизированного крыла конгресса и генеральный секретарь Южно-Африканской коммунистической партии Солли Африка Мапайла назвал Зеленского "поджигателем войны", а конфликт на Украине – "прокси-войной Запада против России. "Мы отвергаем приглашение Зеленского в Южную Африку с презрением, которого оно заслуживает. Украину всегда использовали как марионеточное государство. Эта война является прокси-войной Европы и США против Российской Федерации. Так зачем приглашать в нашу страну человека, разжигающего войну?" - сказал он. Политический комиссар военизированного крыла АНК Бонакеле Пемба связал давление, которое США оказывают на ЮАР, с позицией в конфликте на Украине. "(Президент США) Дональд Трамп и его Республиканская партия одержимы идеей внести Южную Африку в черный список. Мы больше не являемся бенефициарами AGOA (Закон США о росте и возможностях Африки) из-за нашей позиции в российско-украинском конфликте", - сказал он. Американская администрация объясняет последние санкции против ЮАР несогласием с законодательными инициативами, в которых Вашингтон видит попытку ущемить права белых фермеров. Участники фильма дали высокую оценку историческим связям с Россией, отметив как роль победы во Второй мировой войне в освобождении угнетенных народов по всему миру, так и советскую поддержку борьбы с апартеидом. "Победа над фашизмом во Второй мировой войне дала толчок движению за независимость во всем мире", - сказал, в частности, бывший министр госбезопасности ЮАР Ронни Касрилс. "Там, где Россия, Китай и наши африканские братья поддерживали нас, Америка и Великобритания поддерживали правительство апартеида против нас", - заявил бывший лидер южноафриканского студенчества Невилл Найду.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html
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в мире, юар, россия, сша, владимир зеленский, сирил рамафоса, владимир путин
В мире, ЮАР, Россия, США, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Владимир Путин
В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского

Активисты правящего в ЮАР Африканского национального конгресса поддержали Россию

© AP Photo / Ben CurtisСторонники партии АНК и президента Сирила Рамафосы
Сторонники партии АНК и президента Сирила Рамафосы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Сторонники партии АНК и президента Сирила Рамафосы . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Активисты правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) в вышедшем документальном фильме заявили о поддержке России, осудили Запад и Владимира Зеленского в преддверии визита последнего в Преторию.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, а в четверг ждет Зеленского, собираясь, в частности, обсудить с ним "усилия по установлению прочного мира".
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В документальном фильме, который разместил в интернете АНК, член военизированного крыла конгресса и генеральный секретарь Южно-Африканской коммунистической партии Солли Африка Мапайла назвал Зеленского "поджигателем войны", а конфликт на Украине – "прокси-войной Запада против России.
"Мы отвергаем приглашение Зеленского в Южную Африку с презрением, которого оно заслуживает. Украину всегда использовали как марионеточное государство. Эта война является прокси-войной Европы и США против Российской Федерации. Так зачем приглашать в нашу страну человека, разжигающего войну?" - сказал он.
Политический комиссар военизированного крыла АНК Бонакеле Пемба связал давление, которое США оказывают на ЮАР, с позицией в конфликте на Украине.
"(Президент США) Дональд Трамп и его Республиканская партия одержимы идеей внести Южную Африку в черный список. Мы больше не являемся бенефициарами AGOA (Закон США о росте и возможностях Африки) из-за нашей позиции в российско-украинском конфликте", - сказал он.
Американская администрация объясняет последние санкции против ЮАР несогласием с законодательными инициативами, в которых Вашингтон видит попытку ущемить права белых фермеров.
Участники фильма дали высокую оценку историческим связям с Россией, отметив как роль победы во Второй мировой войне в освобождении угнетенных народов по всему миру, так и советскую поддержку борьбы с апартеидом.
"Победа над фашизмом во Второй мировой войне дала толчок движению за независимость во всем мире", - сказал, в частности, бывший министр госбезопасности ЮАР Ронни Касрилс.
"Там, где Россия, Китай и наши африканские братья поддерживали нас, Америка и Великобритания поддерживали правительство апартеида против нас", - заявил бывший лидер южноафриканского студенчества Невилл Найду.
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В миреЮАРРоссияСШАВладимир ЗеленскийСирил РамафосаВладимир Путин
 
 
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