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Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:56 23.04.2025 (обновлено: 15:54 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/voyna-2012904812.html
Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ
Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ - РИА Новости, 23.04.2025
Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ
Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:56:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Сейчас в ЕГЭ по истории у нас не менее 20% заданий, они как раз-таки посвящены Великой Отечественной войне, насколько это важно - мы понимаем", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной проведению 25 апреля Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Глава Рособрнадзора добавил, что в итоговом сочинении для выпускников ежегодно присутствует блок "Родина, государства, гражданская позиция человека". "В этом блоке у нас, как правило, у нас очень много тем, посвященных Великой Отечественной войне, в этом году в сочинении были такие темы, как "Почему День Победы для многих людей - главный праздник в нашей стране?", - заключил Музаев.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

Глава Рособрнадзора Музаев: не менее 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробный ЕГЭ
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Сейчас в ЕГЭ по истории у нас не менее 20% заданий, они как раз-таки посвящены Великой Отечественной войне, насколько это важно - мы понимаем", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной проведению 25 апреля Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы".
Глава Рособрнадзора добавил, что в итоговом сочинении для выпускников ежегодно присутствует блок "Родина, государства, гражданская позиция человека". "В этом блоке у нас, как правило, у нас очень много тем, посвященных Великой Отечественной войне, в этом году в сочинении были такие темы, как "Почему День Победы для многих людей - главный праздник в нашей стране?", - заключил Музаев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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