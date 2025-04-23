https://ria.ru/20250423/voyna-2012904812.html

Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ - РИА Новости, 23.04.2025

Рособрнадзор: 20% заданий ЕГЭ по истории посвящены ВОВ

Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:56:00+03:00

2025-04-23T10:56:00+03:00

2025-04-23T15:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003273726_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f2def4af4a32990d3b2b10ca6e65b564.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не менее 20% заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории посвящены Великой Отечественной войне, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Сейчас в ЕГЭ по истории у нас не менее 20% заданий, они как раз-таки посвящены Великой Отечественной войне, насколько это важно - мы понимаем", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной проведению 25 апреля Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Глава Рособрнадзора добавил, что в итоговом сочинении для выпускников ежегодно присутствует блок "Родина, государства, гражданская позиция человека". "В этом блоке у нас, как правило, у нас очень много тем, посвященных Великой Отечественной войне, в этом году в сочинении были такие темы, как "Почему День Победы для многих людей - главный праздник в нашей стране?", - заключил Музаев.

https://ria.ru/20250408/pobeda-2009951335.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование