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Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн - РИА Новости, 23.04.2025
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10:01 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vojny-2012892034.html
Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн
Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн - РИА Новости, 23.04.2025
Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн
Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:01:00+03:00
2025-04-23T10:01:00+03:00
китай
азербайджан
си цзиньпин
ильхам алиев
оон
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.
https://ria.ru/20241210/voyny-1988316752.html
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китай, азербайджан, си цзиньпин, ильхам алиев, оон, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Китай, Азербайджан, Си Цзиньпин, Ильхам Алиев, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн

Си Цзиньпин заявил, что торговые войны подрывают мировой экономический порядок

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Си Цзиньпин сделал заявление о торговых и технологических войнах
10 декабря 2024, 09:08
 
КитайАзербайджанСи ЦзиньпинИльхам АлиевООНВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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