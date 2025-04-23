https://ria.ru/20250423/vojny-2012892034.html

Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн

Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн - РИА Новости, 23.04.2025

Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн

Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:01:00+03:00

2025-04-23T10:01:00+03:00

2025-04-23T10:01:00+03:00

китай

азербайджан

си цзиньпин

ильхам алиев

оон

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.

https://ria.ru/20241210/voyny-1988316752.html

китай

азербайджан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, азербайджан, си цзиньпин, ильхам алиев, оон, введение трампом пошлин на импорт, экономика