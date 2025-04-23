Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн
Си Цзиньпин заявил, что торговые войны подрывают мировой экономический порядок
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.
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