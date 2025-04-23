https://ria.ru/20250423/vengrija-2012995701.html

В Венгрии после ремонта открыли крупнейшее советское воинское захоронение

В Венгрии после ремонта открыли крупнейшее советское воинское захоронение - РИА Новости, 23.04.2025

В Венгрии после ремонта открыли крупнейшее советское воинское захоронение

Крупнейшее в восточной Венгрии советское воинское захоронение, где покоятся 1084 военнослужащих, погибших и умерших от ран в 1944-1946 годах, открылось после... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:26:00+03:00

2025-04-23T16:26:00+03:00

2025-04-23T16:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венгрия

россия

европа

сергий радонежский

атомстройэкспорт

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012989564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97958b7e2bc25deaf15e38ba0650d33d.jpg

СЕГЕД (Венгрия), 23 апр - РИА Новости. Крупнейшее в восточной Венгрии советское воинское захоронение, где покоятся 1084 военнослужащих, погибших и умерших от ран в 1944-1946 годах, открылось после ремонта по программе оргкомитета "Победа" на кладбище "Дугонич" в Сегеде, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь похоронены 1084 воина, сыновья многонационального советского народа, бессмертный подвиг которых приблизил победу в Великой Отечественной войне... 906 имен наших героев удалось установить и увековечить, а 178 остается по-прежнему неизвестным. Реставрация и ремонт этого мемориала были осуществлены по программе российского организационного комитета "Победа" под патронажем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и приурочены к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов. На захоронении находятся 35 братских могил и 191 надмогильный знак, где покоятся военнослужащие, павшие боях в октябре 1944 года в ходе Дебреценской наступательной операции 2-го Украинского фронта при освобождении левобережья реки Тиса, а также умершие от ран и полученных на фронте болезней уже после окончания войны в 1945-1946 годах. "Память - это лучшая прививка от забвения и лжи, свидетелями которых мы, к сожалению, являемся, когда в некоторых странах Европы предпринимаются системные, зачастую получающие государственную поддержку попытки фальсифицировать историю, исказить правду о событиях военного периода, очернить деяния наших героических предков", - отметил Станиславов. В церемонии открытия и возложения цветов и венков к центральному обелиску захоронения, помимо российских дипломатов, приняли участие послы Белоруссии и Венесуэлы, представители посольств Казахстана и Сербии, епископата округа Чонград-Чанад, к которому относится Сегед, главы и сотрудники Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Венгерской лиги антифашистов, Координационного совета российских соотечественников и представители компании "Атомстройэкспорт". Панихиду по погибшим совершил протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар. Среди похороненных на кладбище "Дугонич" 11 бойцов являются кавалерами Ордена Красной Звезды, семь человек были награждены Орденом Великой Отечественной войны I и II степени, шесть – Орденом Славы III степени, 17 бойцов удостоились медали "За отвагу", трое - "За боевые заслуги". В ходе освобождения Венгрии погибли почти 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.

https://ria.ru/20241011/memorial-1977659935.html

https://ria.ru/20241029/vengriya-1980617731.html

https://ria.ru/20250405/budapesht-2009551817.html

венгрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие мемориала на месте крупнейшего советского воинского захоронения в восточной Венгрии Мемориал на месте крупнейшего в восточной Венгрии советского воинского захоронения открыли после реконструкции, передает корреспондент РИА Новости. На кладбище в Сегеде похоронены 1084 советских воина. Реставрация мемориала прошла по программе российского оргкомитета "Победа". 2025-04-23T16:26 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, европа, сергий радонежский, атомстройэкспорт, 80-летие победы в великой отечественной войне