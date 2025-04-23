В Венгрии после ремонта открыли крупнейшее советское воинское захоронение
Крупнейшее в Венгрии захоронение 1084 советских воинов открылось после ремонта
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СЕГЕД (Венгрия), 23 апр - РИА Новости. Крупнейшее в восточной Венгрии советское воинское захоронение, где покоятся 1084 военнослужащих, погибших и умерших от ран в 1944-1946 годах, открылось после ремонта по программе оргкомитета "Победа" на кладбище "Дугонич" в Сегеде, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь похоронены 1084 воина, сыновья многонационального советского народа, бессмертный подвиг которых приблизил победу в Великой Отечественной войне... 906 имен наших героев удалось установить и увековечить, а 178 остается по-прежнему неизвестным. Реставрация и ремонт этого мемориала были осуществлены по программе российского организационного комитета "Победа" под патронажем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и приурочены к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
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На захоронении находятся 35 братских могил и 191 надмогильный знак, где покоятся военнослужащие, павшие боях в октябре 1944 года в ходе Дебреценской наступательной операции 2-го Украинского фронта при освобождении левобережья реки Тиса, а также умершие от ран и полученных на фронте болезней уже после окончания войны в 1945-1946 годах.
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"Память - это лучшая прививка от забвения и лжи, свидетелями которых мы, к сожалению, являемся, когда в некоторых странах Европы предпринимаются системные, зачастую получающие государственную поддержку попытки фальсифицировать историю, исказить правду о событиях военного периода, очернить деяния наших героических предков", - отметил Станиславов.
В церемонии открытия и возложения цветов и венков к центральному обелиску захоронения, помимо российских дипломатов, приняли участие послы Белоруссии и Венесуэлы, представители посольств Казахстана и Сербии, епископата округа Чонград-Чанад, к которому относится Сегед, главы и сотрудники Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерской рабочей партии, Венгерской лиги антифашистов, Координационного совета российских соотечественников и представители компании "Атомстройэкспорт".
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Среди похороненных на кладбище "Дугонич" 11 бойцов являются кавалерами Ордена Красной Звезды, семь человек были награждены Орденом Великой Отечественной войны I и II степени, шесть – Орденом Славы III степени, 17 бойцов удостоились медали "За отвагу", трое - "За боевые заслуги".
В ходе освобождения Венгрии погибли почти 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
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