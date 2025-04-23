https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html

На Украине сделали мрачный прогноз после срыва переговоров в Лондоне

На Украине сделали мрачный прогноз после срыва переговоров в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

На Украине сделали мрачный прогноз после срыва переговоров в Лондоне

У Киева и его западных союзников нет общей позиции по урегулированию конфликта, а у России и США она есть, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:05:00+03:00

2025-04-23T17:05:00+03:00

2025-04-23T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. У Киева и его западных союзников нет общей позиции по урегулированию конфликта, а у России и США она есть, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Нет никакой "общей позиции" Украины, Британии, Франции и США", — заявил депутат.По его мнению, есть общая позиция России и США, которую уже донесли до Франции, а сейчас доводят до сведения Британии и Украины. Если Зеленский из-за подстрекательства Лондона не согласится с ней, то Соединенные Штаты выйдут из переговоров, за этим последует поражение Украины и полное уничтожение субъектности Европы в вопросе коллективной безопасности, прогнозирует депутат."Европы вообще не будет за столом переговоров о безопасности. Сейчас Штаты, по сути, предлагают европейцам там остаться, но в качестве своих прокси. В случае отказа эти прокси поделят между собой Россия и США, уже по аналогии с "Варшавским договором", — пишет Дубинский.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html

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в мире, украина, сша, александр дубинский, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины, лондон