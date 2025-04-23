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На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу - РИА Новости, 23.04.2025
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19:29 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/uchastniki-2013039149.html
На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу
На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу - РИА Новости, 23.04.2025
На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу
Участники Второго Международного антифашистского форума приняли обращение, согласно которому борьба с фашизмом — это общая, неотложная задача прогрессивных сил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:29:00+03:00
2025-04-23T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участники Второго Международного антифашистского форума приняли обращение, согласно которому борьба с фашизмом — это общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве в Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное открытие международного антифашистского форума "Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также состоялся концерт, посвященный 155-летию со дня рождения Владимира Ленина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что на второй антифашистский международный форум, приехали представители 91 страны, это 164 делегации: компартии, трудовые, патриотические и народные партии. "Борьба с фашизмом — общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира - сказано в обращении II Международного антифашистского форума, которое было принято в среду. Отмечается, что участники II Международного антифашистского форума в Москве, подтверждают и поддерживают манифест за объединение народов мира "Оградим человечество от фашизма", принятый 22 апреля 2023 года в Минске в ходе работы I Международного антифашистского форума. "Ход событий подтвердил правильность оценок о том, что причиной агрессивности империалистов в современном мире является обострение общего кризиса капитализма. В конце ХХ века контрреволюция в СССР и странах Восточной Европы временно ослабила социалистический полюс планеты и развязала руки силам реакции. В полном соответствии с ленинской теорией империализма США и другие капиталистические хищники бьются за мировую гегемонию самыми гнусными методами, вплоть до взращивания неофашистских режимов", - сказано в документе. В обращении отмечается, что за последние десятилетия "глобалисты запятнали себя агрессиями против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии". По мнению авторов документа, странами НАТО ставилась цель – демонизировать Россию, нанести ей военное поражение и расчленить на части по примеру Советского Союза. Для достижения этой цели создавался агрессивный плацдарм на Украине, происходило взращивание одной из форм нацизма – бандеровщины, подчеркивается в документе. "Вопрос о будущем Украины должен решаться исходя из интересов трудящихся этой страны и задач долгосрочного мира в Европе. Попытки свести вопрос к выборам нового президента не соответствуют этим целям. Любые выборы под контролем неофашистских сил станут лишь фиговым листком придания легитимности власти самых реакционных сил. Допустить нового укрепления неонацистского режима в Киеве, его накачивания оружием, никак нельзя. Необходимо решение, которое позволит пресечь саму возможность дальнейшего кровопролития", - подчеркивают авторы документа. В преддверии 80-летия Великой Победы над гитлеровским нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне участники форума заявляют, что навсегда покончить с фашизмом и угрозой мировых войн можно, только покончив с империализмом. "Единственной силой, способной это осуществить, являются рабочий класс и трудовые слои народа во главе с коммунистами. Мы всецело приветствуем перерастание борьбы с фашизмом в борьбу за социалистическое обновление всех стран планеты", - заключается в документе.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000406680.html
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москва, украина, минск, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, кпрф, нато, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Украина, Минск, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Геннадий Зюганов, КПРФ, НАТО, Общество
На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу

Участники II Антифашистского форума приняли обращение о борьбе с фашизмом

© Фото : ДРО КПРФII Международный антифашистский форум "Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны"
II Международный антифашистский форум Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : ДРО КПРФ
II Международный антифашистский форум "Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участники Второго Международного антифашистского форума приняли обращение, согласно которому борьба с фашизмом — это общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве в Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное открытие международного антифашистского форума "Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также состоялся концерт, посвященный 155-летию со дня рождения Владимира Ленина.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что на второй антифашистский международный форум, приехали представители 91 страны, это 164 делегации: компартии, трудовые, патриотические и народные партии.
"Борьба с фашизмом — общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира - сказано в обращении II Международного антифашистского форума, которое было принято в среду.
Отмечается, что участники II Международного антифашистского форума в Москве, подтверждают и поддерживают манифест за объединение народов мира "Оградим человечество от фашизма", принятый 22 апреля 2023 года в Минске в ходе работы I Международного антифашистского форума.
"Ход событий подтвердил правильность оценок о том, что причиной агрессивности империалистов в современном мире является обострение общего кризиса капитализма. В конце ХХ века контрреволюция в СССР и странах Восточной Европы временно ослабила социалистический полюс планеты и развязала руки силам реакции. В полном соответствии с ленинской теорией империализма США и другие капиталистические хищники бьются за мировую гегемонию самыми гнусными методами, вплоть до взращивания неофашистских режимов", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что за последние десятилетия "глобалисты запятнали себя агрессиями против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии".
По мнению авторов документа, странами НАТО ставилась цель – демонизировать Россию, нанести ей военное поражение и расчленить на части по примеру Советского Союза. Для достижения этой цели создавался агрессивный плацдарм на Украине, происходило взращивание одной из форм нацизма – бандеровщины, подчеркивается в документе.
"Вопрос о будущем Украины должен решаться исходя из интересов трудящихся этой страны и задач долгосрочного мира в Европе. Попытки свести вопрос к выборам нового президента не соответствуют этим целям. Любые выборы под контролем неофашистских сил станут лишь фиговым листком придания легитимности власти самых реакционных сил. Допустить нового укрепления неонацистского режима в Киеве, его накачивания оружием, никак нельзя. Необходимо решение, которое позволит пресечь саму возможность дальнейшего кровопролития", - подчеркивают авторы документа.
В преддверии 80-летия Великой Победы над гитлеровским нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне участники форума заявляют, что навсегда покончить с фашизмом и угрозой мировых войн можно, только покончив с империализмом.
"Единственной силой, способной это осуществить, являются рабочий класс и трудовые слои народа во главе с коммунистами. Мы всецело приветствуем перерастание борьбы с фашизмом в борьбу за социалистическое обновление всех стран планеты", - заключается в документе.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваУкраинаМинскВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановКПРФНАТООбщество
 
 
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