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Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США - РИА Новости, 23.04.2025
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07:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tramp-2012876341.html
Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США
Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США - РИА Новости, 23.04.2025
Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США
Задача президента США Дональда Трампа - создать основу для сохранения власти в стране в руках Республиканской партии после его ухода с должности, рассказал РИА... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:48:00+03:00
2025-04-23T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задача президента США Дональда Трампа - создать основу для сохранения власти в стране в руках Республиканской партии после его ухода с должности, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Сейчас задача Трампа - создать основу для будущего кандидата от Республиканской партии. Вот от того, насколько эффективно будет президентство Трампа, будет зависеть будущее трампизма", - сказал собеседник агентства. Как полагает политолог, Трамп стремится стать для США тем, кем когда-то стал президент Рональд Рейган, и консолидировать вокруг себя расколотую американскую элиту. Как отметил Блохин, громкие заявления американского лидера о том, что Западное полушарие входит в зону американских интересов, находят свою аудиторию в США. "Не будем забывать, что задача Трампа - создание новой доктрины Монро. Смотрите, все эти… Канада, Мексика, Панама, Гренландия - это непосредственно Западное полушарие. Это некое воссоздание доктрины Монро по версии Трампа", - добавил он. По словам Блохина, для осуществления своих целей Трамп и его администрация реорганизуют "затупившиеся инструменты", вроде Агентства по международному развитию USAID. Если ранее оно было сконцентрировано на России и странах Европы, то теперь будет перепрофилировано на Китай, Иран и страны Латинской Америки, полагает эксперт.
https://ria.ru/20250423/krym-2012874672.html
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сша, канада, мексика, дональд трамп, рональд рейган, российская академия наук, агентство по международному развитию сша
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Российская академия наук, Агентство по международному развитию США
Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США

Политолог Блохин: задачей Трампа является сохранение власти у республиканцев

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задача президента США Дональда Трампа - создать основу для сохранения власти в стране в руках Республиканской партии после его ухода с должности, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Сейчас задача Трампа - создать основу для будущего кандидата от Республиканской партии. Вот от того, насколько эффективно будет президентство Трампа, будет зависеть будущее трампизма", - сказал собеседник агентства.
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Как полагает политолог, Трамп стремится стать для США тем, кем когда-то стал президент Рональд Рейган, и консолидировать вокруг себя расколотую американскую элиту. Как отметил Блохин, громкие заявления американского лидера о том, что Западное полушарие входит в зону американских интересов, находят свою аудиторию в США.
"Не будем забывать, что задача Трампа - создание новой доктрины Монро. Смотрите, все эти… Канада, Мексика, Панама, Гренландия - это непосредственно Западное полушарие. Это некое воссоздание доктрины Монро по версии Трампа", - добавил он.
По словам Блохина, для осуществления своих целей Трамп и его администрация реорганизуют "затупившиеся инструменты", вроде Агентства по международному развитию USAID. Если ранее оно было сконцентрировано на России и странах Европы, то теперь будет перепрофилировано на Китай, Иран и страны Латинской Америки, полагает эксперт.
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СШАКанадаМексикаДональд ТрампРональд РейганРоссийская академия наукАгентство по международному развитию США
 
 
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