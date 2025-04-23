https://ria.ru/20250423/tramp-2012876341.html

Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США

Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США - РИА Новости, 23.04.2025

Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США

Задача президента США Дональда Трампа - создать основу для сохранения власти в стране в руках Республиканской партии после его ухода с должности, рассказал РИА... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:48:00+03:00

2025-04-23T07:48:00+03:00

2025-04-23T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задача президента США Дональда Трампа - создать основу для сохранения власти в стране в руках Республиканской партии после его ухода с должности, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Сейчас задача Трампа - создать основу для будущего кандидата от Республиканской партии. Вот от того, насколько эффективно будет президентство Трампа, будет зависеть будущее трампизма", - сказал собеседник агентства. Как полагает политолог, Трамп стремится стать для США тем, кем когда-то стал президент Рональд Рейган, и консолидировать вокруг себя расколотую американскую элиту. Как отметил Блохин, громкие заявления американского лидера о том, что Западное полушарие входит в зону американских интересов, находят свою аудиторию в США. "Не будем забывать, что задача Трампа - создание новой доктрины Монро. Смотрите, все эти… Канада, Мексика, Панама, Гренландия - это непосредственно Западное полушарие. Это некое воссоздание доктрины Монро по версии Трампа", - добавил он. По словам Блохина, для осуществления своих целей Трамп и его администрация реорганизуют "затупившиеся инструменты", вроде Агентства по международному развитию USAID. Если ранее оно было сконцентрировано на России и странах Европы, то теперь будет перепрофилировано на Китай, Иран и страны Латинской Америки, полагает эксперт.

https://ria.ru/20250423/krym-2012874672.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, рональд рейган, российская академия наук, агентство по международному развитию сша