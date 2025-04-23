https://ria.ru/20250423/tramp-2012863676.html

Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары

Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары - РИА Новости, 23.04.2025

Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:40:00+03:00

2025-04-23T01:40:00+03:00

2025-04-23T02:28:00+03:00

экономика

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. "Это правда. Показатель в 145% действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым," – заявил Трамп во время журналистского пула в Белом доме. Дональд Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выражает надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае. В настоящее время между Китаем и США продолжается торговая война, которая началась в феврале, когда американский президент Дональд Трамп ввёл пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте эта пошлина была увеличена до 20%, в ответ на что Китай ввёл тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции. Новый виток эскалации конфликта произошёл после того, как США ввели "взаимные" пошлины на импорт из других стран, что привело к увеличению ставки против Китая до 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а для американских поставщиков в Китай – 125%.

https://ria.ru/20250422/kitay-2012632279.html

https://ria.ru/20250421/tramp-2012582996.html

китай

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экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт