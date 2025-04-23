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Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары - РИА Новости, 23.04.2025
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01:40 23.04.2025 (обновлено: 02:28 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tramp-2012863676.html
Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары
Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары
Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T01:40:00+03:00
2025-04-23T02:28:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. "Это правда. Показатель в 145% действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым," – заявил Трамп во время журналистского пула в Белом доме. Дональд Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выражает надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае. В настоящее время между Китаем и США продолжается торговая война, которая началась в феврале, когда американский президент Дональд Трамп ввёл пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте эта пошлина была увеличена до 20%, в ответ на что Китай ввёл тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции. Новый виток эскалации конфликта произошёл после того, как США ввели "взаимные" пошлины на импорт из других стран, что привело к увеличению ставки против Китая до 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а для американских поставщиков в Китай – 125%.
https://ria.ru/20250422/kitay-2012632279.html
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экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал о планах по таможенным пошлинам США на китайские товары

Трамп: США снизят пошлины в отношении китайских товаров, но не отменят их

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
"Это правда. Показатель в 145% действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым," – заявил Трамп во время журналистского пула в Белом доме.
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Вчера, 01:02
Дональд Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выражает надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае.
В настоящее время между Китаем и США продолжается торговая война, которая началась в феврале, когда американский президент Дональд Трамп ввёл пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте эта пошлина была увеличена до 20%, в ответ на что Китай ввёл тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции.
Новый виток эскалации конфликта произошёл после того, как США ввели "взаимные" пошлины на импорт из других стран, что привело к увеличению ставки против Китая до 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а для американских поставщиков в Китай – 125%.
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ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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