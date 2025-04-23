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Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2025
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14:57 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/tolstoy-2012967589.html
Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности
Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2025
Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности
Защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности для России на фоне попыток фальсификации истории, считает вице-спикер Госдумы Пётр... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:57:00+03:00
2025-04-23T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности для России на фоне попыток фальсификации истории, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. "Для России защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности. Все начинается с невинных дискуссий в духе "стоило ли нам защищать Ленинград". Но безобидные, на первый взгляд, экскурсы в альтернативную историю заканчиваются фальсификацией исторических событий", - написал Толстой в своем Telegram-канале. По его мнению, еще немного и европейцы убедительно расскажут, "как под мудрым руководством Гитлера Европа героически сражалась против вероломно напавшего Советского Союза". Парламентарий отметил, что с учетом современного развития нейросетей нет проблем дополнить все это "доказательной базой". "Некоторые европейские начальники готовы отправиться 9 мая в Киев, чтобы под знаменами с Бандерой отметить какой-то там день Европы. Это не просто сюр, это попытка подменить смысл Дня Победы. А там недалеко и до репараций мирным гитлеровцам, погибшим во время гуманитарной миссии под Курском и Сталинградом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы. Он напомнил, что 29 апреля в Волгограде на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" будут обсуждаться вопросы сохранения общей исторической памяти. "Учитывая направление мысли современных европейских вождей, на Западе попахивает обелением идей Третьего Рейха. Разумеется, для России ничего хорошего в этом нет и быть не может", - заключил Толстой.
https://ria.ru/20250225/malysheva-2001545029.html
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россия, европа, киев, петр толстой, госдума рф, общество
Россия, Европа, Киев, Петр Толстой, Госдума РФ, Общество
Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности

Толстой: защита исторической памяти становится вопросом безопасности для России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности для России на фоне попыток фальсификации истории, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Для России защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности. Все начинается с невинных дискуссий в духе "стоило ли нам защищать Ленинград". Но безобидные, на первый взгляд, экскурсы в альтернативную историю заканчиваются фальсификацией исторических событий", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
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По его мнению, еще немного и европейцы убедительно расскажут, "как под мудрым руководством Гитлера Европа героически сражалась против вероломно напавшего Советского Союза". Парламентарий отметил, что с учетом современного развития нейросетей нет проблем дополнить все это "доказательной базой".
"Некоторые европейские начальники готовы отправиться 9 мая в Киев, чтобы под знаменами с Бандерой отметить какой-то там день Европы. Это не просто сюр, это попытка подменить смысл Дня Победы. А там недалеко и до репараций мирным гитлеровцам, погибшим во время гуманитарной миссии под Курском и Сталинградом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Он напомнил, что 29 апреля в Волгограде на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" будут обсуждаться вопросы сохранения общей исторической памяти.
"Учитывая направление мысли современных европейских вождей, на Западе попахивает обелением идей Третьего Рейха. Разумеется, для России ничего хорошего в этом нет и быть не может", - заключил Толстой.
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