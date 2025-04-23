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Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор - РИА Новости, 23.04.2025
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12:07 23.04.2025 (обновлено: 12:57 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/talkov-2012920461.html
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор - РИА Новости, 23.04.2025
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:07:00+03:00
2025-04-23T12:57:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговорить Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", — огласила приговор судьяШляфмана признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РСФСР — "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей" и "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку Шляфман еще в 1992 году скрылся в Израиле.Шестого октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — разгорелся конфликт. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала прямо в сердце Талькову. Это подтверждается выводами экспертов.Первоначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что он причастен к совершению умышленных преступлений.
https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html
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происшествия, санкт-петербург, игорь тальков
Происшествия, Санкт-Петербург, Игорь Тальков

Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Игорь Тальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговорить Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", — огласила приговор судья
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова
3 августа 2024, 08:00
Шляфмана признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РСФСР — "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей" и "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку Шляфман еще в 1992 году скрылся в Израиле.

Игорь Тальков— советский музыкант, певец, автор песен, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, творческую деятельность начал в Туле. Широкой публике стал известен после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

Шестого октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — разгорелся конфликт. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала прямо в сердце Талькову. Это подтверждается выводами экспертов.
Первоначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что он причастен к совершению умышленных преступлений.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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