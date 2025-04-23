Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
Игорь Тальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговорить Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", — огласила приговор судья
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Шляфмана признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РСФСР — "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей" и "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку Шляфман еще в 1992 году скрылся в Израиле.
Игорь Тальков— советский музыкант, певец, автор песен, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, творческую деятельность начал в Туле. Широкой публике стал известен после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".
Шестого октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — разгорелся конфликт. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала прямо в сердце Талькову. Это подтверждается выводами экспертов.
Первоначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что он причастен к совершению умышленных преступлений.
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