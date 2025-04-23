https://ria.ru/20250423/talkov-2012920461.html

Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор - РИА Новости, 23.04.2025

Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:07:00+03:00

2025-04-23T12:07:00+03:00

2025-04-23T12:57:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

игорь тальков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговорить Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", — огласила приговор судьяШляфмана признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РСФСР — "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей" и "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей". Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку Шляфман еще в 1992 году скрылся в Израиле.Шестого октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — разгорелся конфликт. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала прямо в сердце Талькову. Это подтверждается выводами экспертов.Первоначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что он причастен к совершению умышленных преступлений.

https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html

https://ria.ru/20221211/talkov-1837805931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, санкт-петербург, игорь тальков