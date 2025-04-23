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Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор - РИА Новости, 23.04.2025
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11:10 23.04.2025 (обновлено: 11:18 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/talkov-2012906210.html
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор - РИА Новости, 23.04.2025
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор
Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:10:00+03:00
2025-04-23T11:18:00+03:00
происшествия
россия
игорь тальков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году в "Юбилейном", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговорил Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья.Шляфман признан виновным по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).Уголовное дело рассматривалось Петроградским районный судом Петербурга в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову с близкого расстояния, примерно 40-50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что на допросах специалистов во время стадии предварительного расследования, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве". В ходе судебного следствия были допрошены свидетели, в числе которых были эстрадные артисты Наташа Королева и Азиза, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия.
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происшествия, россия, игорь тальков
Происшествия, Россия, Игорь Тальков
Обвиняемому в убийстве Талькова вынесли заочный приговор

Обвиняемый в убийстве Талькова Шляфман заочно приговорен к 13 годам

© РИА Новости / Н. Синицына | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Н. Синицына
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Игорь Тальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году в "Юбилейном", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговорил Шляфмана Валерия Петровича и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья.
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Шляфман признан виновным по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
Уголовное дело рассматривалось Петроградским районный судом Петербурга в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.
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Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову с близкого расстояния, примерно 40-50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что на допросах специалистов во время стадии предварительного расследования, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве". В ходе судебного следствия были допрошены свидетели, в числе которых были эстрадные артисты Наташа Королева и Азиза, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия.
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