https://ria.ru/20250423/sovfed-2012866107.html

В Совфеде предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

В Совфеде предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны - РИА Новости, 23.04.2025

В Совфеде предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

Нужно обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в субъектах РФ, где весной была теплая погода, но РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:48:00+03:00

2025-04-23T02:48:00+03:00

2025-04-23T02:48:00+03:00

жкх

россия

москва

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914294665_0:84:1532:946_1920x0_80_0_0_0c4715a4a407c71786146b4e58958bdc.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Нужно обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в субъектах РФ, где весной была теплая погода, но отопление подавалось по стандартному графику, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов. "Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры, но отопление продолжало подаваться по стандартному графику — граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды", - сказал сенатор. Он считает, что весной потребители не должны столкнуться с неожиданными цифрами в платежных документах. "Возвращаясь к вопросу контроля за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, важно подчеркнуть: если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть соответственно меньше", - сказал Голов. Парламентарий напомнил, что в настоящее время граждане оплачивают соответствующие услуги в течение 8 месяцев отопительного сезона, а 4 месяца платят без фактического получения тепла. "Необходимо учитывать, что тарифы формируются с учетом постоянно растущих цен на энергоносители — газ, электричество и другие виды топлива. Эти изменения неизбежно отражаются в стоимости услуг с началом каждого нового отопительного сезона", - добавил он. При этом в условиях наблюдаемого климатического потепления сложилась ситуация, когда в некоторых регионах центральное отопление включается не с начала сентября, а позже, и отключается уже в апреле, пояснил Голов. "В результате, особенно в старых домах без узлов учета, граждане вынуждены оплачивать полный месяц отопления, даже если фактически получали эту услугу лишь часть месяца. Это создает несправедливую финансовую нагрузку на потребителей", - полагает политик. При этом в ходе осенней сессии парламентом был принят законопроект по Москве о возвращении к системе оплаты "одной двенадцатой", когда общая годовая сумма за отопление равномерно распределяется на все 12 месяцев, сказал Голов. "Такой подход существенно снижает ежемесячную финансовую нагрузку на потребителей", - считает он. Также необходимо обеспечить жесткий контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, обслуживающих дома с индивидуальным отоплением, поскольку не всегда их действия можно назвать добросовестными, отметил сенатор. "Важно, чтобы сами жители, как потребители этих услуг, осуществляли постоянный контроль за качеством и объемом предоставляемых услуг", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250422/gosduma-2012634130.html

https://ria.ru/20250422/minstroy-2012632902.html

https://ria.ru/20250415/gosduma-2011270603.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, москва, совет федерации рф