https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ

Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ

На прошлой неделе узкоспециализированный американский ресурс Drone Life опубликовал небольшую заметку, где авторы издания посетовали, что американскую индустрию РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T10:32:00+03:00

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На прошлой неделе узкоспециализированный американский ресурс Drone Life опубликовал небольшую заметку, где авторы издания посетовали, что американскую индустрию производства дронов ожидают большие проблемы, потому что для изготовления критических компонентов вроде моторов и навигационных систем используются редкоземельные металлы, а 80% их поставок в США до недавнего времени осуществлял Китай. А если Пекин полностью остановит поставки и готовых дронов, и их комплектующих, и самих исходных материалов, то Штаты оказываются не только без штанов, но и без нижнего белья.Эту заметку увидели в издании Forbes, и буквально через сутки там вышел огромный и разгромный материал, от которого у высшего политического и военного руководства Америки волосы застыли в жилах.По данным громкого расследования оказалось, что практически все "производство" сверхамериканских и сверхпродвинутых дронов в США строится на китайских компонентах и запчастях. По признанию чиновника, надзиравшего над цепочками поставок в Совете национальной безопасности США, "мы практически полностью зависим от нашего главного противника".Как-то сразу всплыли неудобные факты типа китайских очков для управления дроном, которые недавно использовал на парадном полигоне вице-президент Джей Ди Вэнс, или компонентов made in China в громких многомиллиардных премьерах "чисто американских дронов". Выяснилось, что Китай доминирует не только на мировом рынке производства готовых гражданских дронов (почти 90%): все американские производители практически полностью закупают аппаратную часть своей продукции (корпуса, аккумуляторы, радиоблоки, камеры, дисплеи и так далее) в Китае.Также обнаружилось, что в области разработки дронов (а не крупноузловой сборки) США отстают от Китая на многие годы, но самая зрада заключается в том, что даже проверенные и доверенные поставщики Минобороны США ничем не отличаются от отдела китайских дронов в Wallmart. Повнимательнее приглядевшись к чудесам американских оборонных технологий, эксперты и военные начали рвать себе и друг другу волосы на голове. В частности, глава подразделения Пентагона Defense Innovation Unit Трент Эменекер заявил, что "Китай может остановить производство (военных) дронов по всему миру" и это "не только угроза для национальной безопасности США, а вообще для глобального Запада". Мало того: по всей видимости, китайцы могут дистанционно управлять многими узлами американских военных дронов, включая камеры, полетные контроллеры, передатчики и прочее.Главный вывод — срочно диверсифицировать, оптимизировать, переформатировать, переводить, стимулировать и так далее, а то будет как в сказке "Левша": "Не дай Бог войны, а у нас ружья стрелять не годятся".Все хорошо, но не очень.Еще в 2023 году Пентагон запускал программу по "домашнему" производству дронов под названием Replicator, чтобы к 2025-му обогнать и перегнать Китай. С тех пор утекло приличное количество воды и денег, но, по заключению экспертов, программу ждет "неопределенное будущее", потому что местные производители так и не смогли найти альтернативных поставщиков и перестроить цепочки поставок. Но даже если произойдет чудо, по расчетам специалистов, местное производство будет "гораздо более медленным и дорогим".Но и это еще не все.Китайский лес рубят — американские щепки летят: параллельно выяснилось, что Китай может очень быстро обнулить не только все производство дронов на Западе, но и всю военную промышленность волшебного сада в целом. В частности, Министерство обороны США выявило минимум 750 систем вооружений, зависящих от поставок тяжелых редкоземельных металлов из Китая, включая радары системы противоракетной обороны AEGIS, модули наведения противокорабельных ракет AGM-158C LRASM и лазерные дальномеры бронетранспортеров Stryker. Полное прекращение поставок китайских редкоземов также может остановить производство истребителей А-35, танков Abrams и всех перспективных гиперзвуковых ракет, а чтобы только разобраться, откуда необходимые материалы брать, может потребоваться пять-семь лет. Причина проста: даже те производители редкоземов (например, в Австралии, Бразилии и США), которые в теории могли бы заместить нужные объемы, сделать этого не смогут — все они конечную обработку материалов делают опять же в Китае. Аудит Министерства энергетики Соединенных Штатов показал, что 78% оборудования для переработки редкоземельных элементов нефункционально, а что с этим делать — непонятно.Закручивание Китаем гаек в области поставок дронов и их компонентов, а также редкоземов, необходимых для производства самых критичных систем, также сильно ударило по возможностям ВСУ. Лазейки по поставкам готовых гражданских китайских дронов Украине через третьи страны Китай прикрывает, собственное производство западных компаний начинает ощутимо тормозить, а производство с нуля запустить будет уже практически невозможно.В то же время вражеские голоса утверждают, что Китай с каждым днем наращивает поставки военных компонентов и материалов в Россию — якобы за прошлый год за счет этого она увеличила производство средств РЭБ в 15-16 раз, из-за чего эффективность применения дронов и управляемых снарядов с украинской стороны резко снизилась. Параллельно военный дронофлот ВС России динамично растет и громит врага без отдыха и срока.Это вызывает у Киева и его друзей истерику с кровавой пеной и битьем головой о бетонную стену: некто Власюк, советник офиса Зеленского по санкционной политике, заявил, что "Китай — это наша главная проблема", а глава офиса Госдепа по координации санкций Том Вест с глубоким прискорбием сообщил, что "Китай обогнал все страны в мире в данном экспорте, накачивая возможности России".Жизнь несправедлива, особенно если ты выбрал не тех союзников.

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

https://ria.ru/20250421/kitay-2012380410.html

https://ria.ru/20250421/kitay-2012435751.html

https://ria.ru/20250420/signal-2012301341.html

https://ria.ru/20250420/protivoves-2012343166.html

https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

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китай, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, forbes, аналитика